Australiani transporton me vinç veturën 3 milionë dollarëshe në katin e 57-të të apartamentit të tij luksoz

Një biznesmen australian transportoi me vinç një veturë luksoze në apartamentin prej 39 milionë dollarësh në Melbourne.

Automjeti luksoz McLaren Senna GTR i pronarit Adrian Portelli që ka një vlerë prej 3 milionë dollarë duhej të ngjitej me vinç në katin e 57-të në krye të ndërtesës “Sapphire by the Gardens”.

Portelli tha për 9News se makina luksoze do jetë “vëmendja” e banesës.

“Po qëndronte në fabrikë dhe nuk mund ta vozisë në rrugë”, tha ai.

“Kështu vendosa ta transportojë lart më mirë”.

“Është një vepër arti”.