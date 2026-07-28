Austria planifikon të zgjasë shërbimin ushtarak nga gjashtë në nëntë muaj

Qeveria e koalicionit austriak njoftoi sot se planifikon të zgjasë shërbimin ushtarak nga gjashtë në nëntë muaj, me qëllim që të përshtatet me sfidat e sigurisë në mjedis për shkak të luftës në Ukrainë.
“Kushtet e sigurisë kanë ndryshuar rrënjësisht në vitet, muajt dhe javët e fundit. Ëndrra e paqes së qëndrueshme në Evropë u shkatërrua më së voni nga agresioni rus kundër Ukrainës”, tha kancelari Christian Stocker në një konferencë për shtyp në një kazermë pranë Salzburgut, pas një takimi qeveritar.
Ai tha se janë shfaqur edhe kërcënime të reja, duke përfshirë sulmet hibride dhe luftën kibernetike.