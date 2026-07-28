Tensione në Gjirin Persik, Teherani përjashton bisedimet direkte me SHBA-në, Ngushtica e Hormuzit mbetet e bllokuar

Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit vazhdojnë të mbeten të larta, teksa Teherani ka përjashtuar mundësinë e rifillimit të bisedimeve direkte me Uashingtonin dhe ka konfirmuar se Ngushtica e Hormuzit mbetet e mbyllur për lundrimin normal.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, deklaroi se mesazhet mes dy vendeve po transmetohen vetëm përmes ndërmjetësve ndërkombëtarë, përfshirë Omanin. Qëndrimi i Teheranit vjen në një kohë kur Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi nga Uashingtoni se dritarja e diplomacisë po mbyllet me shpejtësi.
“Nuk ka shumë kohë. Ose do të shkojë shpejt ose aspak,” u shpreh Trump gjatë një deklarate për median Axios, duke e bërë të qartë se SHBA-ja është e gatshme për “veprime të forta ushtarake” nëse kanalizimi diplomatik dështon.
Bllokada në Ngushticën e Hormuzit dhe incidentet detare
Situata në Ngushticën e Hormuzit — një nga pikat më kritike të tranzitit global të energjisë — mbetet tejet e ndjeshme. Televizioni shtetëror iranian raportoi se Marina e Gardës Revolucionare (IRGC) ndaloi gjashtë anije gjatë natës, pasi ato tentuan të lundronin përmes rrugëve të pamiratuara nga autoritetet e Teheranit, duke përdorur edhe të shtëna paralajmëruese.
Pavarësisht bllokadës, çmimet e naftës së papërpunuar (Brent) pësuan një rënie të përkohshme prej 7% në tregjet ndërkombëtare, duke zbritur nën 90 dollarë për fuçi, si pasojë e një pauze dyditore në goditjet ushtarake mes palëve.
Trazirat detare u përhapën gjithashtu edhe në Detin Kaspik, ku Irani paralajmëroi për pasoja “të paparashikueshme” pasi Ukraina ndërmori sulme me rreze të gjatë veprimi ndaj anijeve iraniane që transportonin ngarkesa ushtarake.
Pasoja humanitare dhe reagimet rajonale
Ndikimi i përplasjes ushtarake po rëndon së tepërmi mbi popullsinë civile dhe vendet fqinje. Kriza e ujit në Iran, zyrtarët në provincën Hormozgan raportuan se sulmet e fundit ajrore amerikane kanë dëmtuar 18 objekte të shkripëzimit të ujit të detit (10 prej të cilave janë shkatërruar tërësisht), duke lënë pa ujë të pijshëm mbi 120,000 banorë në kushtet e nxehtësisë extreme ku temperaturat kalojnë 40 gradë Celsius.
Mbrojtja ajrore e Arabisë Saudite njoftoi se ka shkatërruar disa dronë të nisur nga milicitë e mbështetura nga Irani në Irak, të cilët kishin në shënjestër impiantet e naftës në Provincën Lindore dhe në Riad. Kryeministri irakian, Ali Faleh al-Zaidi, urdhëroi hetimin e menjëhershëm të incidentit, duke premtuar ndjekje penale për çdo grup që përdor territorin irakian për të sulmuar vendet fqinje.
Valët e krizës energjetike kanë prekur drejtpërdrejt ekonomitë evropiane. Qeveria italiane e kryeministres Giorgia Meloni miratoi me dekret emergjent uljen e taksave mbi naftën me 17 centë për litër deri më 6 gusht, në një përpjekje për të lehtësuar barrën mbi sektorin e transportit dhe bujqësisë.
Gjersa diplomacia ndërkombëtare vazhdon përpjekjet prapa skenës për të parandaluar një përshkallëzim të mëtejshëm ushtarak, situata në Gjirin Persik mbetet e paqëndrueshme.