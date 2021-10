KEDS njofton se një pjesë e lagjes Parku i Qytetit dhe një numër i konsumatorëve të lagjes së Muhaxherëve janë aktualisht pa energji si pasojë e një avarie të shfaqur në kabllon nëntokësore që i furnizon ata.

“Ekipet janë në terren, duke përcjell komplet linjën me pajisje dhe automjetin matës për detektimin e avarisë dhe sapo të lokalizohet, menjëherë do të fillojë rregullimi i saj. KEDS do ju mbajë të informuar nga terreni!”, thuhet në njoftimin e KEDS-it.