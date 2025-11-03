Ayaneo po prezanton “një telefon celular të krijuar për lojtarë”

Ayaneo, i njohur për konsolat e dorës dhe mini-PC-të, po hyn tani në tregun e ngjeshur të smartfonëve, duke synuar lojtarët.
Kompania ka publikuar një “teaser” për smartfonin e saj të parë, të cilin e quajnë “një telefon mobil vërtet i bërë për lojtarët”.
Në video shihet pjesa e pasme e pajisjes, me dy sensorë kamerash të integruar, pa dalje, në stilin e RedMagic.
Deri tani, detaje të tjera mbeten të pakta, por pritet që telefoni të funksionojë me Android.
Ayaneo thotë se ky projekt u krijua “nga dashuria e pastër për lojën dhe ndjekja e ëndrrave”.
Më shumë informacione priten në “teaser-at” e ardhshme.