Banorët e Trudës 24-orë në luftë me zjarrin

Shpresat e fundit i vunë tek Zoti.

Kjo meqë flakët e zjarrit u afruan fare pranë shtëpive të tyre.

E gjithë ngjarja ndodhi mesditën e së shtunës, kur zjarri kaploi dhjetëra hektarë tokë në fshatit Trudë të Prishtinës.

“Fëmijët që kanë ardhur në pushim, u dashtë me i çua në restorant në Prugovc atje dhe merre me mend, iu kanë dhanë pije falas se i kanë parë që janë frikësu. Zjarri ka ardh afër shtëpie, veç me luajt mendsh. Këndej, këta idiotat (politikanët) nuk bien në një gojë, hahen mes vete, e Kosova digjet”, ka thënë Mehdi Shala banor i fshatit.

Mehdi Shala që erdhi nga Zvicra për pushime në vendlindje, nuk fjeti tërë natën.

Krejt kjo në përpjekje për ta shuar zjarrin bashkë me ekipet emergjente.

Jemi mobilizua, kanë ardh zjarrfikësit, po çka me ba këta të ngratit? Njërit nuk i punoje pompa, tjetri cevën e shpërthyer, s’mujshin, po çka me ba me një kamion të vjetër 40 vjet? Kush i ka fajet këtu? Kryetari i Prishtinës! 1:20 Katastrofë është kjo, gjynah. Allahu i dënoftë këta!, thotë ai.

E betejën me zjarrin, banorët e tjerë të Trudës, e vazhduan edhe gjatë së dielës.

Me forcat e tyre, këta po bënin çmos të mos rindizet zjarri.

Pavarësisht angazhimit, një pjesë e madhe e malit të fshatit tashmë ishte bërë shkrumb e hi.

Dhjetëra hektarë u dogjën mbrëmjen e së shtunës këtu në fshatin Trudë të Prishtinës. Për ta lokalizuar zjarrin, ekipet e zjarrfikësve punuan tërë natën, ndërsa u ndihmuan edhe nga banorët e fshatit.

Gjatë gjithë kohës këtu, po qëndronin edhe ekipet e zjarrfikësve.

Pavarësisht terrenit të vështirë, këta arritën ta lokalizojnë zjarrin pa pasur viktima.

“Është vë nën kontroll falë angazhimit të jashtëzakonshëm të zjarrfikësve deri në ora 07:00 të mëngjesit. 8 zjarrfikës janë duke u marrë me zjarrin në pjesën prapa, aktualisht nuk ka gjasa me u rindez më. Është fat i mirë që nuk ka të lënduar as nga ana e zjarrfikësve që kanë intervenuar por as nga banorët e fshatit këtu”, ka thënë Mal Gashi, komandat i zjarrfikësve.

Ndryshe, nga Agjencia e Menaxhimit Emergjent u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarre.