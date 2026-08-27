Barça shkëlqen edhe kundër Athletic Bilbaos

Barcelona e ka fituar ndeshjen e xhiros së parë, e cila u zhvillua të enjten mbrëma.
Barça fitoi 2:0 ndaj Athletic Bilbaos, në debutimin e transferimit të jashtëzakonshëm të verës, Rodrit.
Rodri iu bashkua Barcelonës nga Manchester City, pak kohë pasi e fitoi Kupën e Botës me Spanjën.
Rodri luajti nga minuta e 63-të.
Raphinha e shënoi golin e parë për Barcelonën në minutën e 37-të, pasi pranoi top të shkëlqyer nga Pedri.
Ndërkohë, tetë minuta para fundit, Fermin Lopez përfitoi nga gabimi i rëndë në mbrojtjen mysafire dhe shënoi për 2:0.
Barcelona në dy ndeshje i ka gjashtë pikë, sa kanë edhe Real Madridi, Sevilla dhe Real Betisi.