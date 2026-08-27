Shëtitjet në natyrë ndihmojnë imunitetin dhe reduktojnë stresin

Në një realitet gjithnjë e më të dominuar nga urbanizimi dhe teknologjia, largimi nga natyra po kthehet në një problem serioz për shëndetin fizik dhe mendor. Megjithatë, ecja në pyll apo në zona të gjelbra po rezulton të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në mirëqenien e njerëzve.
Një studim tregon se kalimi i tre ditëve në pyll mund të shtojë me afro 80% aktivitetin e qelizave NK (Natural Killer), të cilat janë pjesë e sistemit imunitar dhe e ndihmojnë trupin të luftojë qelizat e dëmtuara, përfshirë edhe ato kancerogjene.
Sipas studiuesve, në këtë ndikim pozitiv rol luajnë ajri i pastër, reduktimi i stresit dhe përbërësit natyrorë që çlirohen nga pemët, të cilët kontribuojnë në forcimin e sistemit imunitar dhe në rritjen e aftësisë së organizmit për t’u mbrojtur, shkruan vizionplus.tv, transmeton klankosova.tv.
Po ashtu, studimet tregojnë se mjaftojnë vetëm 20 minuta ecje në natyrë për të ulur nivelin e kortizolit, hormonit të stresit, duke ndikuar në përmirësimin e humorit dhe në shtimin e energjisë. Kjo praktikë njihet me emrin “shinrin-yoku” ose “banjë pylli”, një term japonez që përshkruan lidhjen e thellë me natyrën përmes shqisave.
Qëndrimi në pyll ndikon edhe në përmirësimin e sistemit imunitar falë substancave kimike natyrale që thithen gjatë kohës së kaluar në mjedise të gjelbra. Përveç kësaj, kontakti me natyrën ndihmon në rritjen e fokusit dhe kreativitetit, sidomos tek fëmijët dhe të rriturit që kalojnë shumë kohë përpara ekraneve.
Ekspertët nënvizojnë se qëndrimi në natyrë nuk mund të zëvendësojë trajtimet mjekësore, por mund të shërbejë si një mënyrë e vlefshme për të mbështetur mirëqenien fizike dhe mendore, duke rikujtuar rëndësinë që ka lidhja me natyrën për shëndetin.