Dhimbja e këmbëve nga gjuri e poshtë, kur duhet të shqetësoheni?

Dhimbja e këmbëve nga gjuri e poshtë është një shqetësim që prek njerëz të moshave të ndryshme.
Ajo mund të shfaqet gjatë ecjes, pas aktivitetit fizik, gjatë natës apo edhe në gjendje pushimi. Ndonëse shpesh lidhet me lodhjen dhe tendosjen muskulore, në disa raste mund të jetë shenjë e problemeve me nervat, kockat ose qarkullimin e gjakut.
Sipas burimeve mjekësore, si Mayo Clinic dhe MedlinePlus, dhimbja në pjesën e poshtme të këmbëve mund të ketë shkaqe të ndryshme dhe duhet vlerësuar në bazë të simptomave dhe historisë shëndetësore të pacientit.
Cilat janë shkaqet më të shpeshta të dhimbjes?
Dhimbja nga gjuri deri te kyçi i këmbës mund të shkaktohet nga disa faktorë:
Tendosja muskulore: Mund të shfaqet pas ecjes së gjatë, ushtrimeve fizike ose qëndrimit për shumë orë në këmbë.
Ngërçet muskulore: Janë kontraktime të pavullnetshme të muskujve që shkaktojnë dhimbje të papritur, veçanërisht në pulpë.
Dëmtimet e muskujve dhe tendinave: Mund të shkaktojnë dhimbje, ndjeshmëri dhe vështirësi gjatë lëvizjes.
Problemet me nervat: Mund të shoqërohen me djegie, mpirje ose ndjesi shpimi gjilpërash.
Problemet me qarkullimin e gjakut: Mund të shkaktojnë dhimbje gjatë ecjes, ftohje të këmbëve dhe ndryshime në ngjyrën e lëkurës.
Tromboza e venave të thella: Një problem serioz që nuk duhet neglizhuar
Një nga shkaqet serioze të dhimbjes së këmbëve është tromboza e venave të thella (DVT). Kjo gjendje ndodh kur formohet një mpiksje gjaku në venat e thella, zakonisht në njërën këmbë.
Sipas Shërbimit Shëndetësor Kombëtar të Britanisë (NHS), simptomat më të zakonshme përfshijnë:
Dhimbje në njërën këmbë, veçanërisht në pulpë.
Ënjtje të këmbës.
Ngrohtësi në zonën e prekur.
Skuqje ose ndryshim të ngjyrës së lëkurës.
Ndjeshmëri dhe dhimbje gjatë prekjes.
Tromboza mund të bëhet e rrezikshme nëse mpiksja e gjakut shkëputet dhe udhëton drejt mushkërive, duke shkaktuar emboli pulmonare.
Nëse shfaqet ënjtje dhe dhimbje e re në njërën këmbë, duhet kërkuar vlerësim urgjent mjekësor. Nëse shfaqen edhe vështirësi në frymëmarrje ose dhimbje gjoksi, duhet telefonuar menjëherë urgjenca.
Dhimbja gjatë ecjes mund të tregojë probleme me arteriet
Një tjetër shkak i mundshëm është sëmundja arteriale periferike (PAD), e cila shfaqet kur arteriet që furnizojnë këmbët me gjak ngushtohen.
Sipas American Heart Association, një nga simptomat karakteristike është dhimbja ose ngërçi në pulpë gjatë ecjes, i cili zakonisht largohet pas disa minutash pushimi.
Simptoma të tjera mund të jenë:
Ftohja e shputave.
Mpirja ose dobësia e këmbëve.
Ndryshimi i ngjyrës së lëkurës.
Plagët në këmbë që shërohen me vështirësi.
Rreziku për këtë sëmundje është më i lartë te personat që pinë duhan, kanë diabet, tension të lartë ose kolesterol të rritur.
Si mund të lehtësohet dhimbja?
Në rastet kur dhimbja lidhet me lodhjen ose tendosjen e lehtë muskulore, disa masa mund të ndihmojnë:
Pushimi relativ dhe shmangia e aktiviteteve që e përkeqësojnë dhimbjen.
Vendosja e akullit të mbështjellë me peshqir për 15–20 minuta.
Rikthimi gradual në aktivitet fizik.
Ushtrimet e buta të shtrirjes, nëse nuk ka dëmtim serioz.
Shmangia e qëndrimit të gjatë në të njëjtin pozicion.
Megjithatë, nëse dhimbja vazhdon, përsëritet ose shoqërohet me ënjtje, mpirje dhe ndryshime të ngjyrës së lëkurës, rekomandohet kontrolli te mjeku.
Mos e konsideroni gjithmonë dhimbjen e këmbëve si lodhje!
Dhimbja e këmbëve nga gjuri e poshtë mund të ketë shkaqe të ndryshme, duke filluar nga lodhja muskulore deri te problemet me qarkullimin e gjakut.
Mos i neglizhoni dhimbjet që përsëriten, ënjtjen e pazakontë apo mpirjen e këmbëve. Identifikimi i hershëm i shkakut dhe konsultimi me profesionistët shëndetësorë janë të rëndësishëm për trajtimin e duhur.