Dhimbja e qafës në anën e majtë, pse ndodh kjo?

Dhimbja në anën e majtë të qafës është një shqetësim që mund të ndikojë në aktivitetet e përditshme, nga puna para kompjuterit deri te gjumi.
Por çfarë e shkakton këtë dhimbje dhe kur duhet të kërkojmë ndihmë mjekësore?
Dhimbja e qafës është një problem i zakonshëm shëndetësor dhe, në shumicën e rasteve, nuk lidhet me ndonjë sëmundje serioze.
Sipas klinikës Mayo, ndër shkaqet më të shpeshta janë tendosja e muskujve, qëndrimi jo i mirë i trupit, përdorimi i gjatë i telefonit dhe ndryshimet degjenerative të nyjeve të qafës.
Pse shfaqet dhimbja pikërisht në anën e majtë?
Dhimbja vetëm në anën e majtë nuk tregon automatikisht një sëmundje të caktuar. Ajo mund të shkaktohet nga:
Tendosja muskulore: qëndrimi për shumë orë në të njëjtin pozicion ose gjumi në pozitë jo të përshtatshme.
Përdorimi i telefonit: mbajtja e kokës të përkulur për një kohë të gjatë mund të rrisë ngarkesën mbi muskujt e qafës.
Ngjeshja e nervave: mund të shkaktojë dhimbje që përhapet nga qafa drejt shpatullës dhe krahut.
Ndryshimet degjenerative të shtyllës kurrizore: me kalimin e moshës, nyjet dhe disqet e qafës mund të pësojnë ndryshime që shkaktojnë dhimbje dhe ngurtësi.
Kur duhet të shqetësohemi?
Edhe pse shumica e rasteve përmirësohen me masa të thjeshta, ekzistojnë disa simptoma që nuk duhet të neglizhohen.
Sipas rekomandimeve të Mayo Clinic, duhet kërkuar ndihmë urgjente mjekësore nëse dhimbja e qafës:
Shfaqet pas një aksidenti ose lëndimi.
Shoqërohet me dobësi të krahëve ose këmbëve.
Shoqërohet me mpirje ose ndjesi shpimi gjilpërash.
Shoqërohet me temperaturë të lartë dhe dhimbje të fortë koke.
Përhapet në krahë dhe shoqërohet me simptoma neurologjike.
Gjithashtu, nëse dhimbja e qafës shoqërohet me shtrëngim në gjoks, vështirësi në frymëmarrje, djersitje të ftohta ose të përziera, duhet kërkuar menjëherë ndihmë emergjente, pasi këto mund të jenë shenja të një problemi kardiak.
Çfarë mund të bëjmë për ta lehtësuar dhimbjen?
Ekspertët shëndetësorë rekomandojnë disa masa të thjeshta:
Mbajtjen e një pozicioni të drejtë gjatë punës.
Shmangien e qëndrimit të gjatë në të njëjtin pozicion.
Aplikimin e kompresave të ngrohta ose të ftohta.
Lëvizje të buta të qafës, pa ushtruar forcë.
Përdorimin e një jastëku që mban kokën në pozicion të përshtatshëm.
Nëse dhimbja vazhdon për disa javë, përkeqësohet ose shoqërohet me simptoma të tjera, rekomandohet kontrolli te mjeku.
Dhimbja e qafës në anën e majtë nuk duhet të shkaktojë menjëherë panik, por as nuk duhet të injorohet.
Identifikimi i shkakut dhe vlerësimi në kohë nga profesionistët shëndetësorë janë të rëndësishëm për parandalimin e komplikimeve.