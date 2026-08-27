Barcelona zyrtarizon transferimin e Dominik Livakovic

Barcelona ka zyrtarizuar transferimin e portierit kroat Dominik Livakovic nga Fenerbahçe.
Klubi katalunas ka bërë të ditur se ka arritur marrëveshje me klubin turk për transferimin e 31-vjeçarit, i cili ka nënshkruar kontratë për katër sezone, deri më 30 qershor 2030.
Livakovic e ka nisur karrierën në akademitë e Zadarit dhe Zagrebit, para se të ngjitej në ekipin e parë të këtij të fundit në sezonin 2012/13.
Në vitin 2016, ai iu bashkua Dinamo Zagrebit, ku qëndroi për shtatë sezone dhe regjistroi 295 paraqitje, duke pësuar 249 gola dhe mbajtur portën e paprekur në 137 ndeshje. Me klubin kroat, Livakovic fitoi edhe shtatë tituj të kampionit.
Paraqitjet e tij të mira i siguruan transferimin te Fenerbahçe në verën e vitit 2023, ndërsa tashmë portieri kroat do ta vazhdojë karrierën në La Liga, te Barcelona.
Livakovic pritet të sjellë përvojën e tij ndërkombëtare në skuadrën katalunase, ndërsa kontrata e re e lidh atë me Barcelonën deri në vitin 2030.