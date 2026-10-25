Klasikja i takon Real Madridit

Kylian Mbappe ka vendosur “El Clasicon” e parë të edicionit në La Liga.
Ylli francez shënoi dy gola për fitoren 2:1 të Real Madridit ndaj Barcelonës. Ndeshja u zhvillua të dielën mbrëma në “Camp Nou”. I takoi xhiros së dhjetë të kampionatit spanjoll.
Barcelona e kërkoi fitoren e dhjetë rresht në La Liga, që do të ishte historike. Por madrilenët shfrytëzuan më mirë rastet e krijuara dhe festuan në fund.
Barcelona mbetet lidere me 27 pikë. Dy më pak i ka Atletico Madridi në pozitën e dytë. Real Madridi tani afrohet në tri pikë me kreun. Është i treti me 24 pikë.
Mbappe e shënoi golin e parë në minutën e 41-të. Në fakt ishte gol me fat. Topi i larguar nga mbrojtja e Barçës goditi këmbën e Mbappes dhe përfundoi në rrjetë. Me rezultatin 1:0 në të mirë të Madridit përfundoi pjesa e parë.
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Barcelona rriti tempon në pjesën e dytë dhe barazoi në minutën e 61-të. Raphinha ishte realizator, me asistim të Pedrit.
Derisa Barcelona e kërkonte golin e fitores, në skenë doli zëvendësuesi Eduardo Camavinga. Pas një aksioni të bukur individual të tij, Mbappe shënoi golin e fitores në minutën e 87-të.
Mbappe tani i ka 100 gola për Real Madridin.