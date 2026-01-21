Ballina Sport Futboll Barcelona e fortë për Slavian e Pragës

Barcelona e fortë për Slavian e Pragës

Skuadra e Barcelonës ka mposhtur Slavian e Pragës në udhëtim për fitoren e dytë rresht në Ligën e Kampionëe.

Barcelona, të mërkurën mbrëma triumfoi me shifrat 4:2 në kuadër të xhiros së shtatë dhe me këtë fitore ka tubuar 13 pikë.

Vasil Kusej në minutën e 10-të kaloi Slavian në epërsi, përpara se Barcelona të realizojë dy herë dhe pjesa e parë të përfundojë 2:2.

Fermin Lopez (34’, 42’) shënoi dy golat për Barcelonën në pjesë në pjesën e parë, ndërsa në minutën e 44-të, Robert Lewandowski realizoi autogol për 2:2.

Në pjesën e dytë, një gol nga Dani Olmo (63’) dhe një tjetër nga Robert Lewandowski (71’) konfirmuan fitoren e Barcelonës.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram