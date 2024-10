Barcelona ka një plan për mos të rrezikuar gjendjen e Gavit

Barcelona po tregohet e kujdesshme me rikuperimin e Gavit, pavarësisht gjendjes së tij gati për ndeshje.

Sipas raportimeve në mediat katalunase, mesfushori i ri mund të përfshihet në skuadër për ndeshjen e tyre të ardhshme kundër Sevillas pas pushimit ndërkombëtar.

Stafi stërvitor nuk po nxiton me rikthimin e tij për të shmangur ndonjë pengesë.

Prioriteti është të sigurohet që Gavi të arrijë gjendjen e plotë pas dëmtimit të tij afatgjatë përpara se të marrë detyrat e rregullta të ndeshjes.

Barcelona planifikon të riintegrojë gradualisht Gavi, me shpresën se ai do të arrijë formën e tij më të mirë brenda dy javësh. Ka të ngjarë që klubi të shmangë shtyrjen e tij në veprim të plotë të menjëhershëm deri në nëntor.

Për Barcelonën, fitnesi afatgjatë i Gavi është më i rëndësishëm sesa ta kthejë atë me nxitim për çdo ndeshje. Kthimi i tij do të menaxhohet me kujdes për të parandaluar çdo rrezik të ri-dëmtimit.