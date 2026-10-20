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Barcelona mposhtet nga PSG

Pas një serie prej 11 fitoreve në po aq ndeshje të luajtura këtë sezon në të gjitha garat, Barcelona ka pësuar humbjen e parë.

Ndeshjen e 12 sezonale, Barcelona e humbi në Ligën e Kampionë nga Paris Saint-Germaini.

Kampioni i Evropës, PSG triumfoi 4:2 në martën mbrëma në Paris, në ndeshjen që i takoi xhiros së tretë të fazës së ligës.

Pas shumë rasteve në të dy anët, Desire Doue shënoi për epërsinë 1:0 të PSG-së në minutën e 38-të. Me këtë rezultat përfundoi pjesa e parë.

Në minutën e 55-të, Barcelona barazoi në 1:1. Xavi Espart ishte realizator.

Në minutën e 72-të, Doue krosoi për Lucas Hernandez që shënoi për 2:1 në të mirë të skuadrës franceze.

Lamine Yamal shënoi gol të bukur për 2:2 në minutën e 79-të. Por nuk vonoi reagimi i PSG-së. Fillimisht Vitinha shënoi për 3:2 në minutën e 81-të, ndërsa Fabian Ruiz konfirmoi fitoren 4:2 me golin e minutës së 86-të.

Për Parisin është fitorja e tretë rresht në Champions. Parisi e mban vendin e parë me nëntë pikë, sa i ka edhe Liverpooli.

Barcelona bie në vendin e pestë, kurse mbetet me gjashtë pikë.

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