Bashkëshortja e presidentit ukrainas: Kemi nevojë për drejtësi – VIDEO

Olena Zelenska në kuadër të vizitës së saj në Britani të Madhe, iu drejtua deputetëve në një dhomë komisioni në parlamentin britanik.

Zelenska i krahasoi rusët që luftojnë në Ukrainë me nazistët, duke theksuar se ukrainasit përjetuan një terror të ngjashëm me atë që përjetoi Britania në Luftën e Dytë Botërore kur Gjermania naziste bombardoi qytetet në sulme ajrore.

“Çdo ditë dëgjojmë zëra të sirenës të ngjashme me ato që kanë dëgjuar gjeneratat e mëparshme britanike. Ju nuk u dorëzuat, edhe ne nuk do të dorëzohemi. Por, fitorja nuk është e vetmja gjë që kemi nevojë, ne kemi nevojë për drejtësi”, tha ajo.

Ajo theksoi se krimet e kryera nga nazistët nuk mendohej të kalonin pa u ndëshkuar. “Edhe ne duhet ta bëjmë të njëjtën. Kemi nevojë për njerëzit e dëmtuar nga raketat”, u shpreh Zelenska.

Më tej duke potencuar se ushtria ruse në Ukrainë është duke zbatuar “dhunë sistematike”, ajo tregoi se janë gjetur dhoma torture” në shumë qyteza dhe fshatra të çliruara nga pushimi rus.

“Armiku ynë dëshiron të na godasë me errësirë dhe të ftohtë”

Zelenska tha se edhe infrastruktura energjetike e Ukrainës është dëmtuar nga sulmet ruse. “Armiku ynë dëshiron të na godasë me errësirë dhe të ftohtë”, theksoi ajo.

Para fjalimit të saj para deputetëve britanikë, Zelenska mori pjesë në një pritje në Pallatin Buckingham për të rritur ndërgjegjësimin për dhunën seksuale ndaj grave dhe vajzave në konflikt.

Ajo e takoi mbretin e Britanisë, Charles III dhe bashkëshorten e tij Camilla.

