Trump dëshiron ta “zgjidhë çështjen e Kubës” para se të largohet nga detyra

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se dëshiron ta “zgjidhë çështjen e Kubës” para se të largohet nga detyra, duke theksuar se do ta “shqyrtonte patjetër” mundësinë e përdorimit të forcës ushtarake kundër këtij shteti ishullor, transmeton Anadolu.
I pyetur gjatë një interviste për Salem News Channel nëse do të autorizonte një ndërhyrje ushtarake para përfundimit të mandatit të tij presidencial, Trump u përgjigj: “Dëshiroj ta zgjidh çështjen e Kubës para se të largohem”.
“Po e monitorojmë nga afër situatën. Gjendja e saj është shumë e keqe. Në thelb, është një shtet i dështuar”, tha Trump.
Ai vlerësoi sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, prindërit e të cilit janë nga Kuba, duke theksuar se ai “do të dëshironte shumë ta bënte këtë”.
“Do të dëshiroja shumë të mund ta bëja këtë në interes të popullit, për kubanët që erdhën dhe u trajtuan shumë keq dhe erdhën në Amerikë”, tha ai.