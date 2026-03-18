Bashkimi Evropian kundër Google

Më shumë se 20 organizata evropiane kanë bërë thirrje që Bashkimi Evropian të ndërmarrë masa të shpejta kundër Google, duke kërkuar vendosjen e gjobave për shkelje të Aktit për Tregjet Digjitale (DMA).
Ata paralajmërojnë se zvarritja e hetimit mund të ketë pasoja serioze për mediat dhe kompanitë evropiane, madje duke i çuar disa prej tyre drejt falimentimit.
Në një letër drejtuar zyrtarëve të BE-së, organizatat theksojnë se është thelbësore të merret një vendim sa më shpejt dhe të ndalet dominimi i kompanive të mëdha teknologjike.
Sipas tyre, praktikat e Google po dëmtojnë konkurrencën dhe po ulin mundësitë e zhvillimit për bizneset evropiane. Ata kërkojnë që të merret një vendim formal për mosrespektim të rregullave dhe të vendosen masa ndëshkuese, përfshirë gjoba të konsiderueshme.
Nga ana tjetër, Google pretendon se ka bërë ndryshime për t’u përputhur me kërkesat e DMA-së, por kritikët thonë se këto ndryshime nuk janë të mjaftueshme.
Ligji DMA synon të kufizojë fuqinë e kompanive të mëdha teknologjike dhe të sigurojë konkurrencë më të drejtë në tregun digjital të BE-së.