BE-ja drejt ndalimit të rrjeteve sociale për nën 15-vjeçarët pa miratimin e prindërve

Komisioni Evropian pritet të propozojë ndalimin e krijimit të llogarive në rrjetet sociale për fëmijët nën 15 vjeç pa miratimin e prindërve, ndërsa kompanitë teknologjike do të detyrohen t’i bëjnë shërbimet e tyre më të sigurta që në fazën e dizajnimit.
Sipas një dokumenti konfidencial të siguruar nga Euronews, Brukseli pritet të prezantojë të enjten propozimin e ri “EU Kids Act”, i cili synon të vendosë rregulla të përbashkëta për mbrojtjen e fëmijëve në internet.
Masa do të prekë platforma të mëdha si Instagram, TikTok dhe YouTube, por fusha e saj do të jetë më e gjerë, duke përfshirë edhe videolojërat dhe chatbotët me inteligjencë artificiale, transmeton Telegrafi.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pritet ta prezantojë në mënyrë paraprake nismën gjatë fjalimit të saj për Gjendjen e Bashkimit Evropian në Parlamentin Evropian, ndërsa projektligji pritet të publikohet të enjten.
Si do të funksionojë kufizimi i moshës?
Sipas draftit, fëmijët nën 15 vjeç nuk do të mund të krijojnë llogari në rrjetet sociale apo platformat e shpërndarjes së videove pa miratimin e prindërve.
Qasja do të jetë graduale:
Fëmijët nën 3 vjeç do të ndalohen plotësisht nga rrjetet sociale dhe shërbimet e tjera me rrezik të lartë.
Moshat 3 deri në 13 vjeç do të mund të përdorin shërbime të përshtatura për fëmijë, nën mbikëqyrjen e një të rrituri.
Moshat 13 deri në 15 vjeç do të kenë qasje të kufizuar në rrjetet sociale dhe platformat e videove, me funksione të kufizuara dhe kontrolle prindërore.
Moshat 15 deri në 18 vjeç do të mund t’i përdorin platformat pa miratimin e prindërve, por kompanitë do të vazhdojnë të kenë detyrime për sigurinë e tyre.
Kufizimi i moshës do të zbatohej kryesisht për rrjetet sociale dhe platformat e videove, ndërsa kërkesat për sigurinë e dizajnit do të vlejnë edhe për shërbime të tjera online.
Meta dhe Google do të detyrohen të verifikojnë moshën
Kompanitë teknologjike, përfshirë Meta dhe Google, do të duhet të verifikojnë moshën e përdoruesve kur hapin llogari të reja.
Sipas draftit, kjo mund të bëhet përmes një aplikacioni të përbashkët evropian për verifikimin e moshës ose përmes zgjidhjeve kombëtare, të cilat do të kontrollojnë vetëm nëse përdoruesi është mbi një moshë të caktuar.
Edhe për llogaritë ekzistuese parashikohet verifikim proporcional, për shembull duke marrë parasysh kohëzgjatjen e abonimit të përdoruesit në shërbim.
Ndalohen “scroll”-i pa fund dhe njoftimet artificiale
Drafti përmban një listë të qartë të funksioneve që kompanitë duhet t’i ndalojnë ose kufizojnë kur shërbimet përdoren nga të miturit.
Mes tyre janë “scroll”-i i pafund, njoftimet artificiale dhe mekanizma të caktuar shpërblimi të krijuar për t’i mbajtur përdoruesit sa më gjatë në platformë.
Edhe algoritmet që rekomandojnë përmbajtje do të duhet të ndryshohen për të shmangur krijimin e të ashtuquajturave “rabbit holes”, ku përdoruesi ekspozohet vazhdimisht ndaj përmbajtjeve të ngjashme vetëm për shkak të interesit të tij të mëparshëm.
Cilësimet me rrezik do të çaktivizohen automatikisht, ndërsa llogaritë e të miturve do të vendosen si private. Përdoruesit e panjohur nuk do të mund t’i kontaktojnë ata dhe raportimi i përmbajtjeve të dëmshme duhet të bëhet më i thjeshtë.
Në fokus edhe AI dhe videolojërat
Një nga ndryshimet më të rëndësishme është se ligji nuk do të kufizohet vetëm te rrjetet sociale.
Drafti përfshin edhe videolojërat, chatbotët dhe shoqëruesit virtualë të fuqizuar nga inteligjenca artificiale, të cilët konsiderohen potencialisht të rrezikshëm për të miturit.
Dokumenti i përshkruan disa prej këtyre sistemeve si mjete virtuale që mund t’u japin fëmijëve këshilla për shëndetin mendor dhe zhvillimin personal.
Ndërkohë, sistemet e inteligjencës artificiale të përdorura për qëllime arsimore ose nga autoritetet publike, si dhe ato të destinuara për përdorim në zyra apo industri, nuk do të përfshihen në këtë kuadër.
“Prindërit, jo algoritmet, duhet t’i rrisin fëmijët”
Dokumenti thekson se përgjegjësia kryesore për sigurinë e produkteve duhet të jetë e kompanive teknologjike.
“Kompanitë e teknologjisë mbajnë përgjegjësinë kryesore për t’i bërë produktet e tyre të sigurta. Prindërit, jo algoritmet, duhet t’i rrisin fëmijët e Evropës”, thuhet në dokument.
Komisioni Evropian synon gjithashtu t’u ofrojë prindërve mjete të përshtatura për moshën e fëmijëve për kontrollin prindëror.
Presion në rritje ndaj Brukselit
Propozimi vjen në një kohë kur disa shtete anëtare po shqyrtojnë ose po avancojnë ligje kombëtare për kufizimin e përdorimit të rrjeteve sociale nga të miturit.
Franca, Greqia, Austria, Danimarka, Spanja, Belgjika, Italia, Gjermania, Polonia dhe Holanda janë mes vendeve që po shqyrtojnë masa të tilla.
Kjo ka shtuar presionin ndaj Brukselit për të vendosur një standard të përbashkët evropian dhe për të shmangur krijimin e një mozaiku rregullash të ndryshme nga një shtet në tjetrin.
Komisioni synon gjithashtu që kompanitë e mëdha teknologjike të mbajnë barrën e dëshmimit se janë në përputhje me rregullat për mbrojtjen e fëmijëve.
Platformat që tashmë janë nën regjimin më të rreptë të Aktit për Shërbimet Digjitale (DSA), për shkak se konsiderohen me rrezik sistemik për shoqërinë, mund të detyrohen të marrin autorizim nga Komisioni përpara se të prezantojnë funksione të reja që mund të ndikojnë te fëmijët.
Kompanive teknologjike do t’u ngarkohej gjithashtu një tarifë mbikëqyrjeje, e cila do të përdorej për financimin e zbatimit dhe kontrollit të rregullave të reja. /