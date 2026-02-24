BE-ja riafirmon mbështetjen e plotë për Kievin, në përvjetorin e luftës Rusi-Ukrainë

Presidentët e Këshillit Evropian, Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian sot shënuan përvjetorin e katërt të luftës Rusi-Ukrainë dhe theksuan se respekti për sovranitetin dhe integritetin territorial mbetet gurthemeli i paqes ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët, udhëheqësit e Bashkimit Evropian deklaruan se “asnjë vend nuk mund të aneksojë fqinjin e tij dhe se kufijtë nuk mund të ndryshohen me forcë”, duke paralajmëruar se “agresori nuk duhet të shpërblehet”.
Ata përsëritën se një paqe gjithëpërfshirëse, e drejtë dhe e qëndrueshme për Ukrainën duhet të bazohet në parimet e Kartës së OKB-së dhe të drejtës ndërkombëtare, me respekt të plotë për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.
“Në mjedisin aktual sfidues ndërkombëtar dhe gjeopolitik ne theksojmë rëndësinë e ruajtjes së solidaritetit transatlantik dhe global me Ukrainën”, thuhet në deklaratë.
Udhëheqësit pohuan se BE-ja do të vazhdojë të ofrojë mbështetje gjithëpërfshirëse politike, financiare, ekonomike, humanitare, ushtarake dhe diplomatike për Ukrainën dhe popullin e saj.
Ata theksuan se BE-ja ka qëndruar fort me Ukrainën që nga dita e parë dhe mbetet e përkushtuar për të mbështetur Kievin në mbrojtjen e pavarësisë së tij dhe rindërtimin e vendit.
Deklarata thekson vendosmërinë e bllokut për të rritur presionin mbi Rusinë, duke thënë: “Lufta e rraskapitjes e Putinit po e lodh vazhdimisht Rusinë dhe ne jemi të vendosur të ushtrojmë presion të mëtejshëm mbi Rusinë për të ndaluar agresionin e saj dhe për t’u angazhuar në negociata kuptimplote drejt paqes”.
Duke riafirmuar të ardhmen evropiane të Ukrainës, udhëheqësit e BE-së thanë se vendi mund të mbështetet në mbështetjen e plotë të bllokut në procesin e saj të pranimit dhe përpjekjet e rindërtimit pas luftës.