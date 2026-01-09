BE-ja shpreh shqetësim për “reagimin e ashpër” të Iranit ndaj protestave në Teheran

Shefja e politikës së jashtme të BE-së denoncoi sot atë që ajo e përshkroi si një përgjigje “të ashpër” dhe “joproporcionale” nga forcat iraniane të sigurisë ndaj protestave në Teheran, transmeton Anadolu.
“Populli iranian po lufton për të ardhmen e tij. Duke injoruar kërkesat e tyre të ligjshme, regjimi tregon fytyrën e tij të vërtetë”, shkroi Kaja Kallas në platformën amerikane të mediave sociale X, duke shtuar se imazhet që dalin nga kryeqyteti iranian zbulojnë përdorim të tepruar të forcës kundër demonstruesve.
“Imazhet nga Teherani zbulojnë një përgjigje joproporcionale dhe të ashpër nga forcat e sigurisë. Çdo dhunë kundër demonstruesve paqësorë është e papranueshme”, tha ajo.
Ajo kritikoi autoritetet iraniane për mbylljen e aksesit në internet ndërsa forcat e sigurisë shtypin protestat, duke argumentuar se masat e marra nga autoritetet ekspozojnë një regjim “të frikësuar nga populli i vet”.
Që nga fundi i dhjetorit, Irani ka parë valë protestash për një rënie të ndjeshme të vlerës së rialit iranian dhe përkeqësimin e kushteve ekonomike.
Demonstratat filluan më 28 dhjetor afër Pazarit të Madh të Teheranit dhe më vonë u zgjeruan në një numër qytetesh në të gjithë vendin.
Vendi është jashtë linje për më shumë se 12 orë, sipas mbikëqyrësit të internetit NetBlocks. Zyrtarët iranianë nuk kanë publikuar statistika zyrtare të viktimave.
Megjithatë, të enjten, Agjencia e Lajmeve e Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut tha se 2.277 persona ishin arrestuar, dhjetëra të plagosur dhe 42 persona të vrarë, përfshirë 8 personel sigurie.