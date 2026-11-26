Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga fillimi i agresionit izraelit në tetor 2023 ka arritur në 74,772, ndërsa 176,298 të tjerë janë plagosur, sipas burimeve mjekësore.
Sipas tyre, gjatë 48 orëve të fundit spitalet në Gaza kanë pranuar trupat e 19 palestinezëve të vrarë, si dhe më shumë se 48 të plagosur.
Që nga fillimi i armëpushimit më 11 tetor 2025, në Gaza janë vrarë 1,705 palestinezë dhe janë plagosur 6,163 të tjerë, ndërsa janë nxjerrë nga rrënojat trupat e 851 palestinezëve.
Burimet njoftuan gjithashtu se katër palestinezë, përfshirë tre fëmijë dhe një grua, u vranë pasi një masiv rëre u shemb mbi tenda ku ishin strehuar palestinezë të zhvendosur.
Me këto raste, numri i palestinezëve të vrarë si pasojë e shembjeve të ndërtesave dhe masiveve të rërës ka arritur në 56. /mesazhi