Ukraina dhe Rusia kanë kryer një tjetër shkëmbim të trupave të ushtarakëve të rënë, me Moskën që i dorëzoi 250 trupat Kievit dhe mori eshtrat e 22 ushtarëve rusë në këmbim, thanë sot autoritetet ukrainase, transmeton Anadolu.
Shtabi Koordinues i Ukrainës për Trajtimin e të Burgosurve të Luftës tha se 250 trupat e riatdhesuar u përkasin personelit ushtarak ukrainas. Hetuesit ukrainas të zbatimit të ligjit dhe ekspertët e mjekësisë ligjore do të kryejnë procedurat e nevojshme për të identifikuar mbetjet, thuhet në deklaratë.
Riatdhesimi u koordinua nga disa agjenci qeveritare dhe institucione sigurie të Ukrainës, përfshirë Shtabin e Koordinimit, Shërbimin e Sigurisë së Ukrainës, Forcat e Armatosura, Ministrinë e Brendshme, Zyrën e Ombudsmanit dhe Shërbimin Shtetëror të Emergjencave.
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ndihmoi me riatdhesimin, thanë autoritetet. Eshtrat do të transportohen në institucionet e specializuara shtetërore për ekzaminim dhe identifikim.
Në anën tjetër, ligjvënësi rus Shamsail Saraliev konfirmoi shkëmbimin.