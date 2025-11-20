BE sanksionon “njeriun e dytë në komandë” të grupit paramilitar sudanez RSF

Bashkimi Evropian (BE) ka njoftuar miratimin e sanksioneve kundër Abdelrahim Dagalos, njeriun e dytë në komandë të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) të Sudanit, si pjesë e përpjekjeve për t’i mbajtur përgjegjës ata që janë përgjegjës për mizoritë në vend, transmeton Anadolu.
Duke folur për mediat pas një takimi të Këshillit të Punëve të Jashtme në Bruksel, shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, tha se masa dërgon një “sinjal” se komuniteti ndërkombëtar do të ndjekë individët përgjegjës për përshkallëzimin e dhunës në Sudan.
“Situata po përkeqësohet ndjeshëm. Kapja e El-Fasherit nga RSF-ja hap një kapitull tjetër shkatërrues në këtë luftë. Konflikti ka sjellë mijëra vdekje dhe vuajtje të pafundme”, tha Kallas.
Ajo shtoi se 27 vendet anëtare të BE-së u kërkuan palëve të rifillojnë negociatat drejt një armëpushimi të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm.
Kallas gjithashtu përshëndeti përpjekjet ndërkombëtare për paqe, përfshirë ato nga SHBA-ja, që synojnë ndalimin e vuajtjeve të vazhdueshme njerëzore në Sudan.
Më herët, blloku në një deklaratë dënoi aktet e kryera nga RSF-ja, duke përfshirë shënjestrimin e qëllimshëm të civilëve, vrasjet etnike, dhunën seksuale dhe atë me bazë gjinore, si dhe mohimin e qasjes humanitare.
Një luftë civile midis ushtrisë sudaneze dhe RSF-së vazhdon që nga prilli i vitit 2023, duke çuar në mijëra vdekje, migrim të detyruar dhe uri.
– Qëndrimi ndaj Gazës dhe Ukrainës
Lidhur me Gazën, Kallas tha se rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që miraton një armëpushim dhe një plan 20-pikësh për paqen në Gaza është një “ndryshues i lojës. Ajo theksoi se stafi i BE-së tashmë po punon në një qendër koordinimi që trajton çështjet humanitare dhe të sigurisë.
Ajo tha se ministrat diskutuan zgjerimin e misionit të kufijve të BE-së në Rafah në pika të tjera kalimi dhe potencialin që misioni mbështetës i policisë së BE-së të udhëheqë trajnimin për policinë palestineze.
“Përshëndes që Franca premtoi 100 oficerë të policisë për atë mision”, shtoi ajo.
Duke iu referuar luftës së vazhdueshme në Ukrainë, Kallas tha se qëndrimi i BE-së ndaj Ukrainës mbetet i pandryshuar, duke theksuar se çdo plan i paqes duhet të ketë mbështetjen e Kievit dhe të kombeve evropiane.
“Presioni duhet të jetë mbi agresorin, jo mbi viktimën. Shpërblimi i agresionit vetëm sa do të ftojë më shumë prej tij”, tha ajo, duke përshkruar strategjinë dypalëshe të BE-së, përkatësisht fillimisht të dobësojë Rusinë dhe pastaj të mbështesë Ukrainën.
Kallas gjithashtu theksoi se sanksionet ekzistuese po ndikojnë ndjeshëm në Rusi dhe se janë planifikuar masa shtesë. Vëmendje e veçantë po i kushtohet të ashtuquajturës “flotë në hije”, me diskutime mbi synimin e të dy anijeve dhe mundësuesve të tyre.
Teksa financimi për Ukrainën nuk u diskutua zyrtarisht gjatë takimit, Kallas tha se disa vende shprehën mbështetje për kredinë e dëmshpërblimeve dhe urgjencën për të ecur përpara me të.