Bebet në verë, 10 këshilla nga neonatologët për t’i mbrojtur nga të nxehtit

1.Kur të udhëtoni?

Në verë, një nga pyetjet kryesore që prindërit i bëjnë pediatrit/neonatologut pasi kthehen në shtëpi me të porsalindurin është “por kur mund të udhëtojë ai?”. Nuk ka moshë minimale. Megjithatë, nëse është e mundur, këshillohet të prisni deri në dhjetë ditët e para të jetës, periudhë në të cilën disa gjendje (si fillimi i ushqyerjes me gji, humbja e peshës, shfaqja e mundshme e verdhëzës) mund të kenë nevojë të monitorohen nga pediatri referues. Pas kësaj periudhe përshtatjeje, nëse gjithçka shkon mirë… paketoni valixhet!

2.Ku të shkoni?

Prindërit shpesh pyesin se cili është destinacioni ideal për pushime me një të porsalindur. Nuk ka vende që janë absolutisht të rekomanduara ose jo të rekomanduara, megjithatë, për çdo destinacion, është mirë të ndiqni disa masa paraprake. Mali është një zgjedhje e shkëlqyer për të kaluar pushimet me të voglin: ofron një klimë më të freskët se qyteti apo deti dhe është perfekt për shëtitjet e tij të para (jo shumë të gjata!) në natyrë. Megjithatë, këshillohet të shmangni lartësitë më të larta se 2000/2500 metra dhe është më mirë të planifikoni të qëndroni në vendin e zgjedhur për disa ditë (prandaj shmangni qëndrimin vetëm për një fundjavë, p.sh.) në mënyrë të tillë që të lejojë gjendjen fiziologjike, përshtatjet e kërkuara nga ndryshimi i lartësisë dhe presioni atmosferik.

Deti është një destinacion klasik veror dhe nuk duhet dekurajuar. Është thelbësore të shmangni daljet në orët qendrore të ditës dhe ekspozimin e drejtpërdrejtë ndaj rrezeve të diellit. Nga ana tjetër, do të jetë shumë e këndshme ta çoni të voglin në plazh (të pajisur me çadër!) herët në mëngjes dhe pasdite vonë. Një shëtitje buzë detit në perëndim të diellit do të bëhet momenti më i ëmbël dhe më relaksues i ditës. Fushata është gjithashtu një opsion shumë i vlefshëm. Ofron qetësi, heshtje, hije dhe një klimë të butë: të gjithë elementët e çmuar për pushimin dhe qetësinë e fëmijës dhe të gjithë familjes.

3.Me çfarë mjetesh?

Gjithashtu në këtë rast nuk ka ndalime, por vetëm indikacione të rëndësishme që duhen ndjekur për të udhëtuar në mënyrë të sigurt. I porsalinduri mund të udhëtojë me makinë, duke garantuar kushte të përshtatshme klimatike brenda dhomës së pasagjerëve. Prandaj është më mirë të udhëtoni në orët më të freskëta të ditës dhe sigurohuni që gjithmonë ta vendosni makinën në hije kur ndaloni. Në makinë këshillohet të mos abuzoni me kondicionerin, nëse është e nevojshme rekomandohet të vendosni temperatura jo shumë më të ulëta se ato të jashtme.

Gjithashtu këshillohet që të planifikohet një ndalesë çdo dy deri në tre orë dhe në çdo rast gjithmonë gjatë ushqyerjes së foshnjës. Transporti i fëmijëve në automjete rregullohet me Art. 172 i Kodit të Autostradave: foshnja duhet të vendoset në “vezën” ose “karrocën” e tij, të fiksuar në mënyrë të përshtatshme në ndenjëse, duke respektuar gjithmonë rregullat e instalimit (pesha deri në 9 kilogramë, sedilja duhet të vendoset në drejtim të kundërt) e kundërta me atë të marshimit).

Një zgjidhje tjetër e përshtatshme për të arritur destinacionin e dëshiruar është padyshim treni pasi, edhe nëse foshnja nuk zë një vend dhe për këtë arsye mund të udhëtojë në krahët e prindërve, sigurisht që ka më shumë hapësirë për të lëvizur, për të ecur dhe për të vendosur karrocën ose. vezën nëse është e nevojshme. Shumë këshillojnë të mos fluturoni, sepse besohet se fluturimi është stresues për të porsalindurin, për shkak të dritave, zhurmave të forta, ndryshimeve të papritura të temperaturës dhe presionit. Megjithatë, edhe në këtë rast, nuk ka asnjë kundërindikacion absolut për përdorimin e avionit, përkundrazi, në situata të caktuara (udhëtime që do të kërkonin udhëtime shumë të gjata me mjete të tjera), ai përfaqëson mënyrën më të shpejtë, më të sigurt dhe më pak të lodhshme për të gjithë familjen. Gjatë fluturimit, përveç vëmendjes së duhur për të shmangur ndryshimet e papritura të temperaturës, këshillohet që të stimulohet shpesh foshnja të thithë, veçanërisht gjatë ngritjes dhe uljes, për të parandaluar ndryshimet e presionit që të shkaktojnë shqetësim dhe dhimbje në vesh. Mos harroni, pra, në këto momente të udhëtimit, ta bëni atë të thithë (gjirin ose biberonin)!

4.A pini mjaftueshëm? A mund t’i jap pak ujë?

Ushqyerja ekskluzive me gji, ose me qumësht formule në mungesë të qumështit të gjirit, plotëson të gjitha nevojat, jo vetëm për kalori, por edhe për ujë, të nevojshme për të ruajtur ekuilibrin adekuat hidro-elektrolitik të të porsalindurit. Prandaj, nuk ka nevojë të shtoni ujë ose lëngje të tjera. Nëse foshnja është më e shqetësuar, këshillohet që t’i ofroni gjoksin më shpesh se zakonisht. (Nga ana tjetër, nëna gjidhënëse duhet të pijë shumë e shumë ujë!) Kur i porsalinduri nuk është në gjendje të ushqehet rregullisht, është mirë të dini të dalloni çdo shenjë dehidrimi: sasi e ulët e urinës (shpesh pelenë e thatë) , thatësi e mukozave, depresioni i fontanelës së përparme, nervozizëm ose përgjumje, ndryshime në temperaturën e trupit. Në këto raste këshillohet që fëmija të vlerësohet menjëherë nga pediatri.

5.Dielli dhe nxehtësia: si ta mbrojmë fëmijën?

I porsalinduri nuk duhet të ekspozohet kurrë drejtpërdrejt në rrezet e diellit dhe kjo është mënyra më e mirë për të parandaluar djegiet dhe skuqjet. Prandaj, përdorimi rutinë i kremrave kundër diellit tek të sapolindurit nuk rekomandohet; Herë pas here dhe në situata të veçanta, kremrat me filtër fizik mund të përdoren në zonat e ekspozuara, pra që përmbajnë minerale si oksidi i zinkut, me fuqi filtrimi të lartë dhe jo shumë të yndyrshëm. Një pyetje tjetër ka të bëjë me përdorimin e kondicionerit. Nuk është kundërindikuar, megjithatë këshillohet të merren disa masa paraprake: pastroni filtrat para përdorimit pas një pushimi të gjatë, mbani temperaturën jo shumë më të ulët se ajo e jashtme dhe në asnjë rast mos ulet nën 22-23 gradë. kujdes se ku drejtohet fluksi i ajrit (asnjëherë mbi fëmijën, mundësisht lart), mos e reduktoni së tepërmi lagështinë në ajër dhe siguroni ajrim të shpeshtë të dhomave me ajër të kondicionuar.

6.Çfarë rrobash veshim?

Sigurisht që varet nga klima e destinacionit të zgjedhur të pushimeve. Kujtojmë se i porsalinduri e percepton temperaturën si ne, nuk ndjen “ftohje” dhe për këtë arsye nuk ka më nevojë të mbulohet. Për klimat e nxehta dhe me diell preferohen veshje të lehta dhe të lehta, prej fibrash natyrale, të cilat i lënë gjymtyrët të pambuluara, një kapele me buzë të gjerë ngjyrë të çelur për të mbrojtur fëmijën nga konjuktiviti i mundshëm nga ekspozimi në diell. Një batanije dhe një xhaketë pambuku mund të jenë të dobishme në orët e mbrëmjes, kur ka më shumë lagështi ose kur temperaturat bien.

7.Çfarë aktivitetesh mund të bëjmë?

Festat janë koha perfekte për t’u dhënë pas të gjitha atyre aktiviteteve të rekomanduara për mirëqenien e vogëlushit. Shëtitjet në natyrë me hobe, lexim me zë, masazhe, muzikë të butë, kohën e barkut (pra vendosja e foshnjës në bark, vetëm kur është zgjuar, një ushtrim që forcon muskujt dhe stimulon zhvillimin motorik dhe shqisor) dhe stimulime të ndryshme shqisore. (për shembull zëri i babait me zhurmën e valëve apo zogjve në sfond) janë përvoja të çmuara për të porsalindurin dhe gjithë familjen dhe “të thjeshta” për t’u bërë në çdo kontekst. Megjithatë, noti në det apo në pishinë nuk rekomandohet në muajt e parë të jetës, për shkak të temperaturës së papërshtatshme, përbërjes dhe ndotjes së mundshme të ujit.

8.Si të shmangni pickimin e insekteve?

Parandalimi më korrekt, sidomos në mbrëmje, bëhet me metoda barriere, si rrjeta kundër mushkonjave të vendosura në krevat fëmijësh, karroca dhe mundësisht edhe në dritare. Është e preferueshme, nëse është e mundur, të shmangen zonat ku ka shumë insekte, si p.sh. vendet buzë liqenit ose tropikale. Pajisjet që lëshojnë kimikate potencialisht toksike dhe spërkatje repelente për t’u spërkatur në lëkurë nuk rekomandohen. Nga ana tjetër, mund të përdoren disa produkte (për shembull ngjitëse të vogla për t’u vendosur pranë të porsalindurit) me bazë vajrash natyralë si citronella, eukalipti dhe ekstraktet e barbarozës.

9.Çfarë ilaçesh duhet të merrni për fëmijën?

I porsalinduri ka karakteristikat e veçanta të “tolerancës” ndaj ilaçeve, për shkak të përbërjes së trupit, peshës, aftësisë së tij për të thithur dhe eliminuar ilaçet. Nëse shfaqen probleme, duhet të konsultohet pediatri/neonatologu, i cili mund të japë këshilla se si të trajtohet çrregullimi dhe të përshkruajë barna, nëse e sheh të përshtatshme. Krahas solucionit të kripur për larjen e hundës, kremrave kundër skuqjes së lëkurës dhe suplementeve të vitaminës D, siç rekomandohet nga pediatri, këshillohet të keni me vete një antipiretik (paracetamol me pika), për t’u dhënë në rast nevoje gjithmonë dhe vetëm. pasi ka dëgjuar mendimin e mjekut. Për më tepër, kur planifikoni periudhën e pushimeve, mos harroni të vlerësoni oraret e vaksinimeve, duke shmangur kështu mos vonimin e shumë datave të treguara dhe duke respektuar kalendarin e planifikuar të vaksinimit.

10.Nënat dhe baballarë: Pushoni!

Në fund të këtij udhëzuesi, besojmë se është thelbësore t’u kujtojmë prindërve të rinj se pushimet nuk janë vetëm për të porsalindurin, por për të gjithë familjen. Nëse ka vëllezër dhe motra të vegjël, edhe festa duhet të jetë e dizajnuar për ta, duke i përfshirë gjithmonë në kujdesin për ardhjen e re dhe duke gdhendur momente kushtuar ekskluzivisht atyre. Prandaj, është absolutisht e drejtë të ndiqni të gjitha rekomandimet për t’u siguruar që të vegjlit tuaj të ndihen mirë gjatë pushimeve, por mos harroni se ajo që fëmijët tuaj kanë më shumë nevojë, tani, është të kenë një mama dhe baba të qetë pranë tyre. Nëntë muajt e shtatzënisë janë prapa nesh, por pjesa më e vështirë ka filluar pikërisht tani. Periudha pas lindjes është veçanërisht e vështirë dhe e lodhshme nga shumë këndvështrime për të dy prindërit: përpiquni t’i përdorni këto ditë pushimi për të pushuar dhe për t’u zhytur në këtë aventurë të mrekullueshme, të përbërë nga kohë të reja, ngjitje për t’u përballur dhe perspektiva të ndryshme për të zbuluar. Kënaquni me ritmet më të ngadalta, fokusohuni në disa gjëra dhe kushtojini kohë asaj që ju pëlqen të bëni. Jetoni dhe shijoni këtë festë të parë me të sapoardhurin: është dhurata më e mirë që mund t’i bëni vetes në këtë verë shumë të veçantë.