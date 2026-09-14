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Bekim Sejdiu tërhiqet nga kandidatura për president të Kosovës

Bekim Sejdiu është tërhequr nga kandidatura për president të Republikës së Kosovës.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë Sejdiu përmes një postimi në Facebook. Ai ka njoftuar se për vendimin e tij ka informuar përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) dhe Lëvizjes Vetëvendosje.

Sejdiu ka thënë se vendimi për tërheqjen nga gara ka ardhur për shkak të mungesës së mbështetjes së nevojshme parlamentare për zgjedhjen e tij në postin e presidentit, si dhe për shkak të zhvillimeve politike që, sipas tij, e kanë devijuar procesin.

“Në rrethanat e krijuara, të karakterizuara nga mungesa e mbështetjes së nevojshme parlamentare për zgjedhjen time si President i Republikës së Kosovës dhe nga devijimi i tërë procesit në vorbullën e dinamikave dhe përplasjeve të brendshme politike, kam vendosur të tërhiqem nga kandidatura për President të Republikës së Kosovës”, ka deklaruar Sejdiu.

Tërheqja e tij vjen në një kohë kur procesi për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës është përballur me zhvillime dhe përplasje politike.

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