Benini voton për parlamentin dhe pushtetin lokal pas grushtit të dështuar të shtetit

Qytetarët e Beninit votuan të dielën në zgjedhjet parlamentare dhe lokale, vetëm disa javë pas një tentative të dështuar për grusht shteti që tronditi vendin. Procesi zgjedhor u zhvillua në kushte të qeta, ndërsa autoritetet premtuan siguri dhe transparencë të plotë.
Koalicioni qeverisës i presidentit Patrice Talon pritet të forcojë më tej shumicën e tij në Kuvendin Kombëtar, ku aktualisht mban 81 nga 109 vende. Partia kryesore opozitare, Demokratët, po merr pjesë vetëm në zgjedhjet parlamentare dhe rrezikon të humbasë përfaqësimin për shkak të ligjit zgjedhor, i cili kërkon mbështetje minimale prej 20 për qind në çdo zonë votimi.
Zgjedhjet mbahen pak javë pas tentativës së dështuar për grusht shteti më 7 dhjetor, e neutralizuar brenda orëve nga ushtria me mbështetjen e Nigerisë fqinje. Fushata zgjedhore u karakterizua nga mungesa e tubimeve të mëdha, me partitë që u fokusuan në takime direkte me qytetarët.
Rezultatet e këtyre zgjedhjeve pritet të përcaktojnë skenën politike përpara zgjedhjeve presidenciale të prillit. Presidenti Talon nuk mund të kandidojë për një mandat të tretë, ndërsa pasardhësi i tij i preferuar, ministri i Financave Romuald Wadagni, shihet si favorit. Kritikat ndaj Talonit lidhen me kufizimin e opozitës politike, pavarësisht zhvillimit ekonomik gjatë qeverisjes së tij. /mesazhi