Bentley heq dorë nga plani për t’u bërë markë plotësisht elektrike

Bentley ka hequr dorë nga qëllimi për të kaluar tërësisht në automjete elektrike, një objektiv që më parë ishte vendosur për vitin 2035.
Modelet e ardhshme kryesore të markës do të përfshijnë me siguri edhe versione me motorë benzine.
Bentley po tërhiqet nga planet për t’u bërë një markë plotësisht elektrike – një tjetër kthesë për këtë prodhues prestigjioz, i cili fillimisht synonte të shiste vetëm automjete elektrike që nga viti 2030.
Më vonë ky afat u shty për në vitin 2035, ndërsa tani nuk dihet më se kur (nëse ndonjëherë) do të realizohet ky plan.
Në një intervistë për Autocar, CEO i Bentley, Frank-Steffen Walliser, e ka kaluar përgjegjësinë për këto ndryshime te Audi dhe Porsche.
Këto tri marka janë ngushtësisht të lidhura me njëra-tjetrën, pasi ndajnë platforma, sisteme të fuqisë lëvizëse dhe komponentë. Si pasojë, vendimi i tyre për të vazhduar përdorimin e motorëve me djegie të brendshme ka ndikuar edhe te Bentley.
Kjo do të thotë se versionet me benzinë të gjeneratës së ardhshme të modeleve Bentayga, Continental dhe Flying Spur mund të priten me siguri.
Ky ndryshim është paraqitur si një kompromis për tregjet e Amerikës së Veriut dhe Lindjes së Mesme, të cilat shfaqin interes të ulët për automjetet luksoze elektrike.
Megjithatë, Bentley ende planifikon të prezantojë çdo vit një model të ri plug-in hibrid ose elektrik duke filluar nga viti 2026. Ky program do të fillojë me modelin elektrik Urban SUV, dhe më pas do të fokusohet më shumë te modelet plug-in hibrid.