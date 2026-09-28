Betohen deputetët e rinj në Kuvendi e Kosovës

Deputetët e rinj të Kuvendit të Kosovës, të cilët zëvendësojnë deputetët që kanë marrë poste në ekzekutiv, janë betuar sot në seancën e Kuvendit.
Në mesin e deputetëve të rinj janë 15 përfaqësues nga Lëvizja Vetëvendosje: Naim Bardiqi, Fitim Haziri, Ilir Qeriqi, Egzon Azemi, Mimoza Shala, Arsim Ademi, Luan Aliu, Fatos Geci, Adelina Trshana, Ejup Ahmeti, Filiz Mustafa, Arijeta Rexhepi, Fahrush Rexhepi, Elvira Ibrahimi-Hoti dhe Bylbyl Sokoli.
Betimin e kanë dhënë edhe deputetë të rinj nga komunitetet joshumicë. Ata janë Egyl Mazdrek, Fridon Lala, Lazar Llazuduloviq dhe Bahrim Shabani.