Sot mblidhet Kuvendi, në rend dite Deklarata për aktgjykimin e Hagës

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sot në seancë plenare, ku në rend dite është miratimi i Deklaratës lidhur me aktgjykimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës të 16 shtatorit.
Seanca është paraparë të nisë në ora 11:00.
Deputetët pritet të shqyrtojnë disa pika të rendit të ditës, përfshirë miratimin e procesverbaleve nga seancat e mëparshme dhe betimin e deputetëve.
Në rend dite është edhe zgjedhja e nënkryetarit të Kuvendit të Kosovës nga Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës.
Po ashtu, Kuvendi pritet të shqyrtojë formimin e komisioneve parlamentare, të nevojshme për funksionalizimin e punës së legjislativit.