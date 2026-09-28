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Sot mblidhet Kuvendi, në rend dite Deklarata për aktgjykimin e Hagës

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sot në seancë plenare, ku në rend dite është miratimi i Deklaratës lidhur me aktgjykimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës të 16 shtatorit.

Seanca është paraparë të nisë në ora 11:00.

Deputetët pritet të shqyrtojnë disa pika të rendit të ditës, përfshirë miratimin e procesverbaleve nga seancat e mëparshme dhe betimin e deputetëve.

Në rend dite është edhe zgjedhja e nënkryetarit të Kuvendit të Kosovës nga Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës.

Po ashtu, Kuvendi pritet të shqyrtojë formimin e komisioneve parlamentare, të nevojshme për funksionalizimin e punës së legjislativit.

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