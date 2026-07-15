Bilanci njerëzor i një gjakderdhjeje të rinisur nën yshtje izraelite

Tridhjetë civilë dhe shtatë ushtarë të vrarë në sulmet e fundit amerikane në Iranin jugor
Më shumë se 30 civilë janë vrarë në sulmet amerikane në Iranin jugor gjatë ditëve të fundit, tha zëdhënësja e qeverisë iraniane Fatemeh Mohajerani.
“Duke shprehur ngushëllimet tona familjeve të të vdekurve, ne i bëjmë homazh kujtimit të atyre që vdiqën,” tha ajo në një postim në X.
“Qeveria do të qëndrojë pranë popullit me gjithë fuqinë e saj. Jugu i Iranit është zemra që rreh e këtij vendi.”
Shtatë ushtarë iranianë u vranë gjithashtu
Trembëdhjetë raketa amerikane goditën objektet në kazermat Bampour, duke vrarë shtatë anëtarë të Brigadës së 388-të dhe duke plagosur disa të tjerë, tha ushtria iraniane në një deklaratë. Ushtria tha se “masat mbrojtëse pasive” kufizuan numrin e viktimave.
Sulmet amerikane “kishin për qëllim të shkaktonin viktima maksimale” dhe shënjestruan një shtëpi mysafirësh, poste rojesh dhe objekte akomodimi në bazë.
Më shumë se 260 të plagosur në sulmet e fundit amerikane ndaj Iranit
Hossein Kermanpour, një zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë iraniane, thotë se më shumë se 260 persona janë plagosur në sulmet e fundit amerikane, 222 prej të cilëve kanë marrë trajtim mjekësor dhe janë liruar nga spitali.
Forcat amerikane kanë goditur dhjetëra objektiva iraniane dhe kanë rivendosur një bllokadë detare të porteve iraniane ndërsa përshkallëzimi hyri në ditën e pestë.
Trump: Sulmet do të vazhdojnë derisa të them ‘mjaft është mjaft’
Në një intervistë me Fox News, Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se vendi i tij po i jep “goditje shumë të rënda” Iranit dhe se sulmet “do të vazhdojnë derisa të them ‘mjaft është mjaft’”.
Ai shtoi: “Ne do ta godasim fort Iranin sonte, nesër dhe pasnesër, dhe në fazën përfundimtare do të synojmë termocentralet dhe urat”, duke u zotuar të bombardojmë “të gjitha urat e tyre nëse nuk pranojnë të kthehen në tryezën e negociatave”.
Trump zbuloi se SHBA-të kishin zhvilluar bisedime me Iranin të martën dhe i nxiti ata të arrinin një marrëveshje, duke thënë: “Ne u thamë iranianëve se duhet të bëjnë një marrëveshje ose nuk do t’u mbetet asgjë.”
Ai theksoi se nuk do të nënshkruante “një marrëveshje që nuk garanton se Irani nuk do të ketë një armë bërthamore”, duke shtuar se Teherani “ishte dy javë larg të kishte një armë bërthamore dhe se kjo nuk do të ishte parandaluar nëse nuk do të kishte qenë bombardimi i lokacioneve të tyre bërthamore”. /tesheshi