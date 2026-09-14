Bin Salman takohet me shefin e Komandës Qendrore të SHBA-së në Xheda

Princi i Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman, u takua të hënën në Xheda me shefin e Komandës Qendrore të SHBA-së, Admiralin Brad Cooper.
Sipas televizionit shtetëror saudit, gjatë takimit u shqyrtuan zhvillimet e fundit rajonale në rajon, raporton Al Jazeera.
Arabia Saudite ka shtuar sulmet ajrore në Jemen pasi rebelët Huthi Ansarullah kanë përparuar në vend duke marrë kontrollin e bregdetit të Detit të Kuq, përfshirë rrugën strategjike të transportit detar Bab al-Mandeb.
Ditë më parë, portali amerikan i lajmeve “Axios” raportoi se Bin Salman kishte telefonuar dy herë presidentin amerikan Donald Trump javën e kaluar, duke kërkuar sulme amerikane ndaj Huthëve, kërkesë e cila është refuzuar sipas raportit.
Trump konfirmoi të shtunën se kishte zhvilluar biseda me princin saudit, por nuk bëri të ditur nëse Shtetet e Bashkuara planifikojnë ndonjë veprim ushtarak.