Biskota pa pjekje me çokollatë dhe gjalpë kikiriku

Ëmbëlsirat më të mira nuk kanë pse të jenë të komplikuara. Biskotat pa pjekje me çokollatë dhe gjalpë kikiriku janë kombinimi ideal mes shijes së pasur të çokollatës dhe kremozitetit të kikirikut – një klasik amerikan që mund ta sillni lehtësisht në kuzhinën tuaj. Le ta mbyllim ëmbël këtë gusht:
Përbërësit (për rreth 20 biskota)
200 g sheqer
120 ml qumësht
115 g gjalpë
2 lugë gjelle kakao pluhur
125 g gjalpë kikiriku (peanut butter)
1 lugë çaji vanilje
300 g tërshërë
Mënyra e Përgatitjes:
1 – Në një tenxhere mesatare hidhni sheqerin, qumështin, gjalpin dhe kakaon pluhur. Vendoseni mbi zjarr të mesëm dhe përziejeni herë pas here, derisa gjalpi të shkrihet dhe përzierja të bëhet e njëtrajtshme. Sapo të fillojë të vlojë, lëreni të ziejë për rreth 1 minutë, duke vazhduar përzierjen që të mos ngjitet.
2 – Hiqeni tenxheren nga zjarri dhe menjëherë shtoni gjalpin e kikirikut dhe vaniljen. Përziejini energjikisht derisa të shkrihen plotësisht dhe masa të kthehet në një krem të trashë e të lëmuar. Kjo është zemra e recetës – shija e pasur e kikirikut e përzier me çokollatën krijon bazën perfekte.
3 – Shtoni tërshërën dhe përziejeni me kujdes derisa të mbulohet mirë nga kremi. Sigurohuni që çdo kokërr tërshëre të përzihet mirë, në mënyrë që biskotat të lidhen fort dhe të mos shpërbëhen kur të ftohen.
4 – Vendosni një letër furre (ose një tabaka të lyer lehtë me vaj). Me një lugë gjelle merrni nga masa dhe krijoni grumbuj të vegjël. Nëse doni biskota më të rregullta, mund t’i formoni pak me dorë ose me anën e lugës.
5 – Lërini biskotat të ftohen në temperaturë ambienti për 20-30 minuta derisa të mpiksen. Për një rezultat më të shpejtë dhe më të freskët, mund t’i fusni në frigorifer për rreth 15 minuta. Pas kësaj, janë gati për t’u shijuar.
Këshilla:
Nëse doni biskota më të buta, përdorni më pak tërshërë; për më krokante, shtoni pak më shumë.
Mund të shtoni edhe arra, bajame të copëtuara ose copa çokollate për një variant më të pasur.
Ruajini në një enë hermetike në frigorifer – qëndrojnë të freskëta për 5-7 ditë.
Provojini këto biskota njëherë dhe do ta keni të vështirë të ndaleni vetëm me një!