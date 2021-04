Biskota të mbushura me hurma arabie

Biskotat janë nga shijet e vogla e të veçanta që mund t’i konsumoni gjatë gjithë ditës.

E sidomos kur ditët janë të gjata dhe të lodhshme, doza e duhur e energjisë mund të vijë nga vetëm një biskotë.

Përbërësit

3 vezë

180 gr mjaltë ose 160 gr sheqer

160 ml vaj luledielli

480 gr miell

8 gr fryrës për ëmbëlsira

250 gr hurma arabie

Përgatitja

Për të nisur me përgatitjen e kësaj recete ju këshillojm të nisni me brumin e biskotave.

Në një enë shtoni mjaltin dhe 2 vezë të cilat duhet t’i përzieni mirë me anë të një piruni.

Shtoni edhe miellin bashkë me fryrësin dhe vazhdoni të përzieni derisa të formohet brumi.

Më pas kalojeni në një tavolinë pune dhe shtypeni me duar dhe me pak miell që të marrë formë.

Do të keni një topth brumi të butë e pa kokrriza ndërkohë përgatisni hurmat e arabisë.

Hiqni të gjithë farat e tyre dhe vendosini në një mikser bashkë me pak vaj dhe një vezë.

Miksojini të gjitha derisa të formoni një pastë të butë e kompakte.

Më pas merrni brumin, vendoseni në një letër pjekje dhe hapni një petë të madhe.

Në mes të petës shtoni mbushjen që përgatitët me hurma arabie dhe rrotulloni petën bashkë me letrën e pjekjes.

Formoni një cilindër të gjatë dhe më pas priteni në feta të vogla 2-3 cm të trasha.

Bëni gati një tavë të shtruar me letër pjekje, vendosni biskotat një nga një dhe futini të piqen në temperaturë 170 gradë për 15 minuta.

Hiqini nga furra kur të kenë marrë ngjyrë të artë dhe lërini të ftohen paksa para se t’i shijoni.