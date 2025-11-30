​Bitcoin ngec rreth diapazonit 86 mijë dollarë, ndërsa sinjalet teknike shfaqen të përziera

Bitcoin qëndron nën nivelet më të larta të fundit pas një rritjeje modeste, me sinjale teknike të përziera dhe fitime në rënie në të gjitha kriptovalutat kryesore këtë javë.
Bitcoin, ethereum dhe ripple e hapën javën më të fortë, por humbën vrullin, me bitcoin që tregtohet nën rezistencën kryesore pranë 86 mijë dollarëve, raporton KosovaPress.
Treguesit teknikë sugjerojnë pasiguri afatshkurtër: RSI u rrit nga mbi-shitjet, ndërsa MACD tregon aktivitetin e vazhdueshëm të blerësve.
Bitcoin ra pak gjatë 24 orëve të fundit, duke u tregtuar nën nivelet më të larta të fundit rreth 86 mijë dollarëve, sipas të dhënave të tregut. Kriptovaluta gjeti mbështetje në nivelet psikologjike të çmimeve të premten përpara se të shënonte një rimëkëmbje modeste.
Nëse rimëkëmbja vazhdon, Bitcoin mund të rritet drejt nivelit tjetër të rezistencës, sipas treguesve teknikë, në të kundërtën dështimi për të thyer rezistencën mund të çojë në rënie të mëtejshme.
Indeksi i Forcës Relative në grafikun 4-orësh lëvizi nën pragun e mbi-shitjes javën e kaluar, duke sugjeruar një presion në rënie.
Analistët mbajnë një perspektivë optimiste për rritjen e çmimit të Bitcoin në afat të mesëm dhe të gjatë, megjithëse veprimi i çmimeve në afat të shkurtër mbetet i varur nga fakti nëse nivelet aktuale të mbështetjes do të mbahen.