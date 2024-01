Bleu një BMW M3 dhe u pendua – shikoni me çfarë e ndërroi

Nuk ka dyshim se BMW M3 është teknologjikisht më e avancuar dhe shumë më i lëvizshëm. Për disa, kjo nuk mjafton.

Wajahat Satti e përjetoi vetë se fuqia e papërpunuar e veturës amerikane të muskujve nuk mund të zëvendësohet me shumë, përveç ndoshta një modeli tjetër me gjene të ngjashme. Kënaqësia që jepte zhurma e zhurmshme e motorit V8, fuqia e madhe dhe përshpejtimi i shpejtë ishin më të forta se perfeksionizmi gjerman.

Në një grup në Facebook dedikuar fansave të Hellcat, Satti ndau historinë e tij. Ai vendosi të zëvendësojë Dodge Charger SRT Hellcat e tij me një BMW M3 Competition. Edhe pse këto dy vetura nuk kanë shumë pika kontakti, ai mendoi se automjeti gjerman do t’i jepte më shumë kënaqësi në përdorimin e përditshëm të automobilit.

BMW ka më shumë se 500 kuaj/fuqi, ofrohet edhe me lëvizje me të gjitha rrotat, ndërsa cilësia e ndërtimit e kalon Dodge me disa nivele. Po, Hellcat është më i fuqishëm, por gjithçka prishet pas kthesës së parë. Satti fillimisht besonte se M3 kishte meritat e veta, por arsyet bindëse për të qëndruar me Hellcat mbizotëruan.

Ai tha se pas vetëm një muaji ka vendosur të kthehet në klubin e tij të vjetër. Ai shiti BMW dhe bleu një SRT Charger Hellcat Redeye Jailbreak. “Pas disa ditësh kuptova se do të më mungonte Hellcat V8 & Supercharger”, tha ai në një postim në rrjetin social.

Shijet thjesht nuk diskutohen, por fakti është se njerëz të ndryshëm kanë shije të ndryshme. Për disa, tingulli i ‘bishës’ HEMI V8 dhe bilbili i karikuesit janë më tërheqës sesa karakteristikat e përsosura të drejtimit të BMW M3. Ju pyesim nëse jeni në mesin e tyre.