Blinken paralajmëron Izraelin për kryengritje në Gaza

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka paralajmëruar se Izraeli mund të përballet me një kryengritje në Gaza nëse nuk i zhvendos operacionet ushtarake në një strategji politike, transmeton Anadolu.

Duke folur në Këshillin për Marrëdhëniet me Jashtë në New York City, Blinken tha se Izraeli nga një perspektivë ushtarake përmbushi “qëllimet strategjike të rëndësishme”, por shtoi se “pyetje tani është si i përktheni ato në sukses të qëndrueshëm politik”.

Duke theksuar se Izraeli i ka arritur qëllimet e tij, përfshirë sigurimin që sulmi ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas i 7 tetorit të vitit 2023 të mos ndodhë më kurrë, duke çmontuar kapacitetin e tij ushtarak, Blinken theksoi rëndësinë e lëvizjes përtej veprimeve ushtarake.

“Tani është koha, të supozojmë se do t’i kthejmë pengjet, të lëvizet në një vend tjetër ku ata nuk do të mbeten duke mbajtur çantën në Gaza. Nëse e bëjnë këtë, nëse përfundojnë duke mbajtur çantën, do të kenë të bëjnë me një kryengritje për vite me radhë. Kjo nuk është në interesin e tyre”, tha Blinken.

Ai bëri thirrje për një kornizë që parandalon Hamasin të rimarrë kontrollin e Gazës, duke siguruar që Izraeli të mos jetë i ngarkuar me qeverisjen e territorit. Ai tha se një qasje “koherente” është e nevojshme për të vendosur qeverisjen, sigurinë dhe rindërtimin në enklavë.

Në bisedimet për të arritur një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi pengjesh, Blinken tha se administrata do të përdorë “çdo minutë të çdo dite, të çdo jave që na ka mbetur në përpjekje për ta bërë këtë”.

“Unë nuk dua të rrezikoj një supozim se sa është probabiliteti. Duhet të ndodhë. Ne duhet t’i çojmë njerëzit në shtëpi. Ne duhet të gjejmë armëpushimin. Ne duhet t’i bëjmë njerëzit të lëvizin në një drejtim tjetër, drejt jetëve më të mira, drejt riparimit të dëmit të tmerrshëm që është bërë. E gjithë bota dëshiron ta shohë këtë të ndodhë”, tha Blinken.

“Ne gjithashtu nuk mund ta kemi Hamasin që jo vetëm të mbajë peng individët që mori më 7 tetor, por fjalë për fjalë të mbajë peng popullin palestinez në Gaza ndaj pikëpamjes së tij për të ardhmen”, shtoi ai.