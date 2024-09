Ndërsa shumica u zhgënjyen nga vendim, Google tha sot se do të bashkëpunojë me Internet Archive për të sjellë një funksionalitet të ngjashëm.

Në fillim të vitit Google i dha lamtumirën funksionalitetit të uebfaqeve të memorizuara duke thënë se nuk ka më nevojë për të.

Falë Wayback Machine të Internet Archive, tashmë mund të shikoni uebfaqet e arkivuara me lehtësi. Duke klikuar në ikonën me tre pika që shfaqet ngjitur me çdo rezultat kërkimi, mund të fitoni qasje në faqet e memorizuara.

Më pas kërkoni për panelin “About this Result” dhe klikoni “More About This Page.” Kështu do të dërgoheni tek Wayback Machine ku çdo kush mund të shohë një kopje të faqes në një periudhë kohore të caktuar.

Drejtori i Wayback machine Mark Graham tha se disa faqe nuk do të jenë të disponueshme për shkak se mbajtësit e të drejtave të autorit kanë vendosur që të mos arkivohen.