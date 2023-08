BM po përballet me ikjen e trurit

Një vonesë në anëtarësimin në agjendën e kërkimit dhe inovacionit të Bashkimit Evropian ka dëmtuar reputacionin e Britanisë së Madhe për shkencën, pretendojnë ekspertët, ndërkohë që shkencëtarët e kanë shumë më të vështirë të sjellin më të mirët në laboratorët e tyre.

Qeveria është paralajmëruar gjithashtu se Britania e Madhe rrezikon një “ikje të trurit të talenteve nëse nuk bëhet më tërheqëse globalisht”.

”Horizon Europe” është një bashkëpunim që përfshin institutet kryesore kërkimore evropiane dhe kompanitë e teknologjisë.

Fillimisht u prezantua në vitin 2021 me një buxhet prej 95,5 miliardë euro (103 miliardë dollarë), me Agjencinë e Kërkimit dhe Inovacionit në Mbretërinë e Bashkuar (UKRI) që kishte lëshuar më shumë se 2 000 grante me vlerë më shumë se një miliard paund (1,2 miliardë dollarë) deri në prill 2023.

Qeveria kishte negociuar t’i bashkohej programit në marrëveshjen e tërheqjes së Brexit, por BE-ja e refuzoi marrëveshjen pas mosmarrëveshjeve mbi protokollin e Irlandës së Veriut.

Në qershor, Departamenti për Shkencën, Inovacionin dhe Teknologjinë konfirmoi se “mbetet në diskutime rreth përfshirjes së Mbretërisë së Bashkuar në programet kërkimore të BE-së dhe shpreson që negociatat me ‘Horizon Europe’ të jenë të suksesshme”.