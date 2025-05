BMW ka patentuar një teknologji të re

Pritja në stacionin e karikimit ka marrë fund. Të paktën nëse i besohet arritjeve më të fundit të BMW-së – koha e karikimit është vetëm një minutë.

BMW synon karikim jashtëzakonisht të shpejtë për automjetet hibride plug-in. Prodhuesi i makinave ka siguruar një patentë për një sistem të ri superhibrid.

Ky sistem kombinon një superkondensator me një bateri tradicionale. Qëllimi është të arrihet një karikim i plotë brenda vetëm një minute. Prodhuesit e automjeteve janë vazhdimisht në kërkim të metodave të reja. Synimi është përshpejtimi i procesit të karikimit të automjeteve elektrike dhe atyre hibride plug-in.

Superkondensatori ndryshon nga bateria në disa mënyra dhe mund të karikohet dhe shkarkohet jashtëzakonisht shpejt kur është e nevojshme. Ai gjithashtu mund të ofrojë fuqi dalëse shumë të lartë në një periudhë të shkurtër kohe. Kjo e ka bërë këtë teknologji tërheqëse në kontekste të ndryshme.

Për shembull, makinat e Formulës 1 përdorin sisteme të ngjashme. Superkondensatorët gjithashtu mund të ruajnë energji në mënyrë efikase. Teknologjia përdoret tashmë sot në industrinë e automobilave. Lamborghini Sián FKP 37 përdor teknologjinë hibride me superkondensator. Superkondensatorë më të vegjël gjenden edhe në disa automjete elektrike, veçanërisht tek modelet e markave gjermane dhe jugkoreane. Megjithatë, BMW po shkon një hap më tej me kombinimin e vet të patentuar.

Sistemi është gjithashtu projektuar për të mbledhur energji. Kjo arrihet përmes frenimit rigjenerues, ku energjia kinetike shndërrohet në energji elektrike dhe përmirëson efikasitetin e përgjithshëm të sistemit. Sipas BMW-së, ekziston shpresa për optimizimin e mëtejshëm të sistemit.

Potencialisht, ai mund të përshtatet edhe për lloje të tjera automjetesh. Edhe autobusët dhe trenat përmenden si përdorues të mundshëm të kësaj teknologjie. Mbetet për t’u parë se çfarë do të ndodhë me këtë patentë dhe nëse ndonjëherë do të përdoret në automjetet e prodhimit masiv.