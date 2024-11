BMW po prodhon veturën që do të kushtojë gjysmë milioni euro

Marka luksoze gjermane po konfirmon planet për të vënë në prodhim Skytop, megjithëse automjeti do të ketë një qarkullim të kufizuar.

Bëhet e ditur se do të prodhohen vetëm 50 njësi.

Çmimi nuk përmendet, por thashethemet thonë se vetura speciale mund të jetë në dispozicion për diku rreth 500,000 euro

Edhe nëse ky çmim ju duket i tepruar, kjo nuk e bën atë BMW-në më të shtrenjtë ndonjëherë.

Ky titull shkon për 3.0 CSL i cili supozohet se kushtoi rreth 725,000 euro.

Me njoftimin për daljen në prodhim të veturës janë edhe detajet në lidhje me specifikimet teknike.

Me një sistem të lëvizjes me të gjitha rrotat dhe një transmetim automatik me tetë shpejtësi, Skytop do të përdorë një V-8 me dy turbo, 4.4 litra me 617 kuaj fuqi.