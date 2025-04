Kurti e Rohde flasin për heqjen e masave të BE-së ndaj Kosovës

Kryeministri në detyrë Albin Kurti të mërkurën priti në takim ambasadorin e Gjermanisë në Prishtinë Jorn Rohde.

Siç njofton Zyra e Kryeministrit, gjatë takimit u diskutua mbi zhvillimet për formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, sundimin e ligjit dhe heqjen e masave ndëshkuese evropiane.

Kurti teksa uroi Rohde për përfundimin e suksesshëm të procesit të formimit të koalicionit qeverisës në Gjermani pas zgjedhjeve të 23 shkurtit, përsëriti nevojën për heqjen e masave ndëshkuese që BE-ja ka vendosur ndaj Kosovës më 2023 për shkak të përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri.

Komisioni Evropian ka akuzuar Qeverinë Kurti për veprime të pakoordinuara me gjithë thirrjet e komunitetit ndërkombëtar.

Masat ndëshkuese në qershor 2023 përfshijnë suspendimin e përkohshëm të grupeve punuese për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, suspendimin nga programi i fondeve për Kosovën, mos ftesën e Kosovës në takime të nivelit të lartë përveç takimeve në dialogun me Serbinë dhe mosmiratimin e projekteve nga Fondi për Investime në Ballkanin Perëndimor.

Parlamenti Evropian ka kërkuar heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, duke thënë se ato janë në kontradiktë me përkushtimin e dëshmuar të Kosovës ndaj vlerave evropiane dhe me përshtatjen e saj me politikat e BE-së.

Shefi i Zyrës së BE-së në Prishtinë, Aivo Orav, ka kujtuar se për heqjen e masave, nevojitet konsensusi i 27 shteteve të BE-së, dhe ka thënë se diskutimet për këtë çështje janë në proces e sipër.