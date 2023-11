Boronica jep energji, ul kolesterolin, parandalon kancerin dhe detoksifikon

Lindur në Brazil, por e përhapur në të gjithë botën, boronica është një frut i shijshëm i pasur me ushqyes dhe që ofron dhjetëra përfitime për shëndetin tonë.

Boronica është konsumuar për shekuj më radhë nga popujt e Amazonës vetëm për shkak të vlerave të saj kuruese dhe ushqyese.

Më poshtë kemi listuar përfitimet kryesore të boronicës dhe pse ky frut i përfshirë në listën e super-ushqimeve, mund të revolucionarizojë shëndetin tonë.

Mosha – Manaferrat janë të pasura me antioksidantë, të cilët luftojnë kundër dëmtimit të radikaleve të lira dhe vonojnë plakjen e qelizave.

Tretje – Boronica është e pasur me fibra dhe antioksidantë. Këto vlera ushqyese promovojnë procesin e tretjes dhe rregullojnë mikrobiomën e zorrëve.

Detoks – Vlerat e mëparshme gjithashtu favorizojnë largimin e toksinave nëpërmjet tretjes. Fibra e boronicave ndihmojnë në pastrimin e traktit të zorrëve dhe gjithë trupit.

Humbje në peshë – Duke përmirësuar tretjen, boronica është gjithashtu ideale për humbjen e peshës. Vetitë e saj detoksifikuese gjithashtu ndihmojnë në përshpejtimin e metabolizmit dhe rritjen e djegies së dhjamit.

Kolesteroli – Anthocyanins që gjenden tek boronicat janë antioksidantë të aftë për të reduktuar nivelet e këqija të kolesterolit. Fibrat gjithashtu ndihmojnë në rregullimin e niveleve të kolesterolit në gjak.

Energji – Boronicat janë të pasura me karbohidrate, proteina dhe yndyra, të cilat janë thelbësore për të mbushur trupin me energji. Aminoacidet që gjenden tek boronicat mbështesin shëndetin e muskujve.

Mbrojtëse – Boronica është e pasur me vitaminë C, e cila rrit mbrojtjen dhe mbështet sistemin imunitar. Për më tepër, së bashku me antioksidantët, kjo vitaminë ndihmon në parandalimin e llojeve të ndryshme të kancerit.