Britani, mjekët rezidentë në grevë me kërkesën për rritje të pagave

Mijëra mjekë rezidentë në Britani të Madhe dolën në protestë, përderisa një mosmarrëveshje e gjatë me qeverinë për pagat po përshkallëzohet në një fazë të re të aksionit industrial, raporton Anadolu.
Greva, e 13-ta që nga marsi i vitit 2023, do të vazhdojë deri të martën.
Drejtuesit e Shërbimit Shëndetësor Kombëtar (NHS) paralajmëruan se ndërprerja mund të zvogëlojë stafin në vijën e parë dhe të çojë në shkurtime të mëtejshme të emërimeve dhe operacioneve.
Ministrat u rezistuan thirrjeve për një ofertë të re page, me sekretarin e Shëndetësisë që nuk pranon të përmbushë kërkesat për rritje të konsiderueshme page.
Shoqata Mjekësore Britanike thotë se mjekët rezidentë, të njohur më parë si mjekë të rinj, kërkojnë rritje të pagës prej 26 për qind për të kompensuar të ardhurat e gërryera nga inflacioni.
Sindikata tha se vitet e marrëveshjeve me çmime nën inflacionin e kanë lënë stafin të nënvlerësuar dhe të mbingarkuar ndërsa qeveria pohon se niveli aktual i pagave është i drejtë dhe rritja e mëtejshme do të ishte e papërballueshme.