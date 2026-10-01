Britania e Madhe do kthimin në BE?

Macron dhe Sanchez thanë se do ta mbështesin idenë
Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri spanjoll Pedro Sanchez thanë se do të mbështesin kthimin e mundshëm të Britanisë së Madhe në Bashkimin Evropian, pasi Andy Burnham hapi mundësinë e rishikimit të marrëdhënies midis Londrës dhe Brukselit.
Macron tha se vendimi i Britanisë së Madhe për t’u ribashkuar me BE-në do të ishte “lajm i shkëlqyer” dhe një “vendim i mirë”.
“Kur Mbretëria e Bashkuar vendos të riangazhohet me ne, fakti që është jashtë Bashkimit është problem. Nuk mund të zgjidhni vetëm ato liri të Bashkimit që ju përshtaten dhe të refuzoni pjesën tjetër”, tha Macron.
Sanchez ishte edhe më i drejtpërdrejtë, duke thënë se Spanja do ta mirëpriste Mbretërinë e Bashkuar përsëri me “krahë hapur”.
Deklaratat e tyre erdhën pasi Andy Burnham tha se ishte gati të merrte në konsideratë “të gjitha opsionet” për marrëdhënien e ardhshme midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian, duke përfshirë mundësinë e një kthimi të plotë në anëtarësim.
Burnham tha se nuk mjaftonte të lihej hapur çështja e Brexit-it, por se ishte e nevojshme të shikoheshin avantazhet dhe disavantazhet e modeleve të ndryshme të marrëdhënieve me Brukselin. Ndër opsionet që duhen marrë në konsideratë, sipas tij, është kthimi i Mbretërisë së Bashkuar në anëtarësim të plotë në BE.
Mbretëria e Bashkuar u largua nga BE-ja në vitin 2020, pas një referendumi të mbajtur në vitin 2016.
Megjithatë, Macron paralajmëroi se një kthim i mundshëm nuk do të nënkuptonte zgjedhjen vetëm të disa përfitimeve të anëtarësimit, por pranimin e rregullave dhe detyrimeve që vlejnë për të gjithë anëtarët e BE-së, shkruan Independent. /tesheshi