Disa shenja në thonj që mund të tregojnë diçka për shëndetin tuaj

Thonjtë mund të japin disa të dhëna për gjendjen e përgjithshme të organizmit.
Ndryshimet në ngjyrë, formë ose strukturë shpesh shkaktohen nga faktorë të zakonshëm, si dëmtimet, lagështia dhe përdorimi i shpeshtë i produkteve kozmetike, por në disa raste mund të lidhen edhe me mungesa ushqyese ose probleme shëndetësore.
1. Thonj të brishtë dhe që çahen
Thonjtë që thyhen, çahen ose duken të ashpër shpesh lidhen me ekspozimin e përsëritur ndaj ujit dhe tharjes. Në disa raste mund të shoqërohen edhe me mungesë hekuri ose probleme me tiroiden.
2. Thonj të butë dhe të dobët
Thonjtë që përkulen ose thyhen lehtësisht mund të dëmtohen nga lagështia dhe kimikatet, si detergjentët, produktet e pastrimit dhe heqësit e manikyrit. Mungesa e disa vitaminave të grupit B, hekurit, kalciumit ose acideve yndyrore mund të luajë gjithashtu rol.
3. Thonj që qërohen
Qërimi mund të shkaktohet nga dëmtimi fizik, përdorimi i thonjve si mjete ose ekspozimi i gjatë ndaj ujit. Nëse qërimi shfaqet edhe në thonjtë e këmbëve, mund të lidhet me një shkak të brendshëm, si mungesa e hekurit.
4. Vijat në thonj
Vijat vertikale janë të zakonshme dhe shpesh shfaqen me kalimin e moshës. Ndërsa vijat horizontale, të njohura si vijat e Beau, mund të lidhen me probleme shëndetësore dhe duhen vlerësuar nga mjeku, veçanërisht nëse shfaqen papritur.
5. Thonjtë e verdhë
Ngjyra e verdhë zakonisht lidhet me infeksionet ose reagimin ndaj produkteve të thonjve, si manikyri. Më rrallë, mund të shoqërohet me probleme të tiroides, psoriasis ose diabet.
6. Vija të zeza ose të errëta
Vijat e errëta nën thua shpesh shkaktohen nga një dëmtim. Megjithatë, në raste të rralla mund të lidhen edhe me gjendje të tjera, ndaj nëse nuk zhduken me rritjen e thoit ose shoqërohen me ndryshime të tjera, këshillohet konsultimi me mjekun.
7. Njolla të bardha
Njollat e bardha mund të shfaqen pas një dëmtimi të thoit, reaksioneve alergjike ose infeksioneve. Në disa raste janë lidhur edhe me mungesa ushqyese. Zakonisht ato zhduken ndërsa thoi rritet.
8. Mungesa e gjysmëhënës së bardhë
Gjysmëhëna e bardhë në bazën e thoit nuk është e dukshme te të gjithë njerëzit dhe mungesa e saj zakonisht nuk është shqetësuese. Megjithatë, nëse zhduket papritur pasi ka qenë e dukshme ose shoqërohet me simptoma të tjera, duhet diskutuar me një profesionist shëndetësor.
Në përgjithësi, ndryshimet e thonjve pa simptoma të tjera zakonisht nuk janë arsye për alarm. Por nëse shfaqen bashkë me lodhje, dobësi, humbje peshe, marramendje, djersitje gjatë natës, rrahje të shpejta të zemrës ose ndryshime të tjera të pashpjegueshme, këshillohet konsultimi me mjekun.
Për t’i mbajtur thonjtë të shëndetshëm, rëndësi ka një ushqyerje e larmishme me fruta, perime, drithëra integrale dhe burime të ndryshme proteinash.
Gjithashtu, përdorimi i dorezave gjatë punëve me ujë dhe detergjentë mund të ndihmojë në mbrojtjen e tyre.