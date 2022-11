Britania ndalon kamerat kineze të survejimit

Hikvision, një kompani udhëheqëse kineze e mbikëqyrjes, ka mohuar sugjerimet se përbën një kërcënim për sigurinë kombëtare të Britanisë pasi qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ndaloi përdorimin e sistemeve të saj të kamerave në vende “të ndjeshme”.

Kufizimet, të shpallura javën e kaluar, do të pengojnë autoritetet të instalojnë teknologjinë që prodhohet nga kompani që i nënshtrohen Ligjit Kombëtar të Inteligjencës të Kinës, i cili kërkon nga qytetarët dhe organizatat kineze të bashkëpunojnë me shërbimet e inteligjencës dhe sigurisë së vendit.

Në një deklaratë për CNN Business, Hikvision tha se ishte “kategorisht e rreme të prezantosh Hikvision si një kërcënim për sigurinë kombëtare”.

Kompania tha se shpresonte të binte në kontakte me zyrtarë të Mbretërisë së Bashkuar “urgjentisht” për të kuptuar vendimin dhe kishte folur më parë me qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar për të sqaruar atë që ajo e shihte si keqkuptim në lidhje me biznesin e saj.

“Hikvision është një prodhues pajisjesh që nuk ka qasje në të dhënat me video të përdoruesve të saj”, tha kompania me bazë në Hangzhou. “Hikvision nuk mund të ketë qasje në të dhënat video të përdoruesve të saj dhe nuk mund të transmetojë të dhëna nga përdoruesit tonë te palët e treta. Ne nuk menaxhojmë bazat e të dhënave të përdoruesve tonë dhe as nuk shesim hapësirën e ruajtjes së cloud në Mbretërinë e Bashkuar”, thuhej në deklaratën e Hikvision.

Në një deklaratë për Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar, ministri i zyrës së kabinetit, Oliver Dowden, tha se pas një rishikimi të sigurisë, departamentet qeveritare ishin udhëzuar të ndalonin vendosjen e pajisjeve të prodhuara nga kompanitë që i nënshtrohen Ligjit të Inteligjencës Kombëtare.

Dowden përmendi “kërcënimin për Mbretërinë e Bashkuar dhe rritjen e aftësisë dhe lidhjes së këtyre sistemeve”, pa thënë diçka më shumë.

Departamentet qeveritare janë këshilluar gjithashtu të marrin në konsideratë nëse do të “heqin dhe zëvendësojnë pajisje të tilla ku ato janë të vendosura në vende të ndjeshme në vend që të presin ndonjë përmirësim të planifikuar”, tha ai.

Ministri shtoi se departamentet mund të shqyrtojnë nëse vendndodhjet që nuk konsiderohen të ndjeshme duhet gjithashtu të marrin masa të ngjashme.