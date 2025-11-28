Buka e tërshërës plot vlera e të mira

Buka e tërshërës është një mrekulli në shije dhe në vlera. Tërshëra konsiderohet si një prej drithrave më të shëndetshëm.
Kur konsumoni bukë të gatuar me miell tërshëre, do të përfitoni të gjitha të mirat që vijnë prej këtij drithi. Ajo përmban një sasi të lartë të proteinave, fibrave, vitaminave B, manganit, selenit dhe magnezit. Lista e përfitimeve është me të vërtetë e gjatë.
Tërshëra nuk përmban gluten, ndaj mielli i përgatitur prej saj ka nevojë të përzihet me miell të bardhë ose miell të drithit të plotë për gatimin e bukëve me maja.
Kërkimet shkencore kanë treguar se nëse nuk e teproni, tërshëra mund të jetë e shëndetshme dhe t’u vijë në ndihmë njerëzve që vuajnë nga diabeti ose probleme me sheqerin në gjak.
Mielli i tërshërës së plotë ndihmon në uljen e tensionit të gjakut. Ky lloj mielli ofron shumë ushqyes dhe nuk përmban gluten..
Për pjekje, mielli i tërshërës duhet kombinuar me miell tjetër dhe pavarësisht kësaj do t’i japë çdo recete një shije të pasur arrore.
Vlerat e tërshërës
Parandalon sëmundjet kardiovaskulare
Antioksidantët tek tërshëra i bëjnë mirë zemrës, ndërkohë që fibrat ndihmojnë të ulin kolesterolin e keq, pa ndikuar tek kolesteroli i mirë.
Tërshëra përmban përbërës kimikë bimorë, veçanërisht atë të quajtur enterolakton që mbron zemrën nga sëmundjet, duke e mbajtur atë të shëndetshme. Tërshëra është një ushqim kryesor për zemrën.
Parandalon konstipacionin
Tërshëra është një burim i pasur i fibrave, të tretshme dhe të patretshme. Ajo ndihmon në rregullimin e lëvizjes së zorrëve dhe parandalon konstipacionin.
Mban nivelin e sheqerit nën kontroll
Duke qenë se ndihmon në stabilizimin e sheqerit në gjak, ajo ul rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2. Për këtë arsye, diabetikët duhet ta konsumojnë tërshërën rregullisht.
Fibrat dhe karbohidratet komplekse ngadalësojnë transformimin e ushqimeve në sheqerna të thjeshta.
Ul hipertensionin
Nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut, një dozë ditore e tërshërës ndihmon kundër hipertensionit dhe pakëson shfaqjen e tij.
Burim i pasur magnezi
Tërshëra është një burim i pasur magnezi, thelbësor për funksionin e enzimave dhe për energji.
Ajo ndihmon në parandalimin e atakut në zemër dhe goditjeve në tru, duke qetësuar enët e gjakut, ndihmuar zemrën dhe rregulluar tensionin e gjakut.