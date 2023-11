Çaji i zi mundet me qenë problem në shëndetin e këtyre personave, sipas dietologes

Dietologia Vala Popovci, foli për dietat më të zakonshme në shoqërinë tonë, si dhe për benifitet dhe ndikimet e tyre në organizëm.

Gjatë emisionit, një shikues pyeti dietologën se a ka ndikim negativ në organizmin tonë çaji i rusit.

Përgjigja e saj ishte se çaji i rusit sjellë shumë benifite në organizmin tonë, por ka edhe ndikim negativ tek disa persona.

“Nuk është i pashëndetshëm çaji i rusit. Përmban pak kafeinë e që mundet me qenë problem për personat me hipertension ose të dikush që e ka problem pjesën e gjumit. Ne zakonisht e konsumojmë pas darkës, e mundet me na ba problem për gjumë, përndryshe nuk ka efekte negative, as çaji e as kafja, të dyja kanë anti-oksidant që janë të mira për shëndetin tonë, mirëpo varet me çka e shoqërojmë”, tregoi ajo.