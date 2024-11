Call of Duty: Mobile arrinë 1 miliardë shkarkime

Sezoni 10 i CoD: Mobile ka filluar të lançohet prej ditës së Mërkure së bashku me një hartë të reja battle-royale quajtur Krai.

Call of Duty: Mobile është shkarkuar më shumë se 1 miliardë herë në mbarë botën që kur u bë i disponueshëm tha Activision.

Loja u lançua në 2019-ën për Android dhe iOS dhe arriti 270 milionë shkarkime brenda vitit të parë të disponueshmërisë. Pavarësisht suksesit, Microsoft ka paralajmëruar zëvendësimin e saj gradualisht me Warzone Mobile.

Në përgjigje të shqetësimeve të lojtarëve të saj, Activision tha se loja do të vijojë të mbështetet me përmbajtje dhe përditësime të reja në një periudhë afatgjatë. Por nuk adresojë faktin që Call of Duty: Warzone Mobile lançuar në 21 Mars do ta zëvendësojë atë.

